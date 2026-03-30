هل يجوز إخراج الزكاة على مبلغ مالي؟.. أمين الفتوى يجيب
رئيس التحرير
طه جبريل
ماذا قدم الفدائي وسام أبو علي مع الأهلي قبل رحيله للدوري الأمريكي.. وهل يعود من جديد؟

وسام أبو علي
وسام أبو علي

عاد اسم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي ليتصدر المشهد مجددًا داخل أروقة الكرة المصرية بعد تصريحات وكيله التي فتحت الباب أمام احتمالية عودته إلى النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة في وقت يعاني فيه الفريق من أزمة هجومية واضحة هذا الموسم.

وبينما تظل كل السيناريوهات مطروحة تفرض الأرقام نفسها بقوة لتعيد طرح سؤال مهم: ماذا قدم وسام أبو علي مع الأهلي قبل رحيله إلى الدوري الأمريكي؟ ولماذا لم يتمكن الفريق من تعويضه حتى الآن؟

منذ انضمامه إلى الأهلي في يناير 2024 لم يحتج وسام أبو علي إلى وقت طويل لفرض نفسه كأحد أهم العناصر الهجومية في الفريق حيث قدم موسمًا استثنائيًا بكل المقاييس جعله يتصدر قائمة هدافي الدوري المصري في وقت قياسي.

وخلال فترته مع الأهلي نجح المهاجم الفلسطيني في تسجيل 28 هدفًا خلال 35 مباراة فقط في الدوري وهو رقم يعكس فعاليته الكبيرة أمام المرمى خاصة إذا ما تمت مقارنته بعدد الفرص التي أتيحت له.

ولم تتوقف مساهماته عند التسجيل فقط بل امتدت إلى صناعة اللعب حيث ساهم في 35 هدفًا ما بين تسجيل وصناعة ليكون اللاعب الأكثر تأثيرًا هجوميًا في المسابقة خلال تلك الفترة.

مهاجم من طراز نادر

واحدة من أبرز النقاط التي تميز تجربة وسام أبو علي مع الأهلي كانت قدرته على تسجيل أهداف تفوق المعدلات المتوقعة حيث بلغ معدل الأهداف المتوقعة له نحو 15.11 هدفًا فقط بينما سجل فعليًا 28 هدفًا ما يعكس دقته الكبيرة وقدرته على استغلال أنصاف الفرص.

هذا الفارق الكبير بين الأهداف الفعلية والمتوقعة يضعه ضمن فئة المهاجمين الحاسمين الذين لا يعتمدون فقط على كثرة الفرص بل يمتلكون جودة استثنائية في اللمسة الأخيرة.

سلاح الكرات الثابتة

لم يكن وسام مجرد مهاجم تقليدي داخل منطقة الجزاء بل امتلك سلاحًا إضافيًا منحه أفضلية واضحة تمثل في قدرته على تسجيل الركلات الحرة المباشرة.

وخلال فترته مع الأهلي سجل 5 أهداف من ركلات حرة مباشرة في الدوري و7 أهداف في المجمل ليصبح أحد أخطر اللاعبين في هذا الجانب وهي ميزة نادرة في المهاجمين الصرحاء.

أزمة هجومية بعد الرحيل

منذ رحيل وسام أبو علي عانى الأهلي بشكل واضح على مستوى الفاعلية الهجومية رغم استمرار الفريق في صناعة الفرص بكثافة.

وفشل محمد شريف العائد إلى الفريق في تعويض غيابه كما لم يتمكن الثنائي مروان عثمان وكامويش من تقديم الإضافة المنتظرة.

وتكشف المقارنة الرقمية حجم الأزمة حيث سجل وسام 6 أهداف مع كولومبوس كرو الأمريكي في 10 مباريات فقط خلال 747 دقيقة وهو رقم يتفوق على إجمالي ما سجله ثلاثي هجوم الأهلي هذا الموسم رغم مشاركتهم في 1947 دقيقة.

رأس حربة حقيقي

أحد أبرز الفوارق التي ظهرت بعد رحيل وسام هو افتقاد الأهلي لمهاجم صريح بالمعنى الكامل يمتلك تمركزًا مثاليًا داخل منطقة الجزاء وقدرة على إنهاء الهجمات بكفاءة.

فبينما يعتمد الفريق على بناء اللعب وصناعة الفرص يظل العائق الأكبر هو ترجمتها إلى أهداف وهو ما كان وسام يجيده بشكل لافت سواء بالتسديد المباشر أو التحرك الذكي خلف المدافعين.

تجربة أمريكية ناجحة 

بعد تألقه اللافت خاصة في بطولة كأس العالم للأندية قرر وسام خوض تجربة احترافية جديدة في الدوري الأمريكي عبر بوابة كولومبوس كرو حيث واصل تقديم مستويات مميزة تؤكد تطوره المستمر.

ومع إشادة وكيله بتجربته السابقة في مصر وتأكيده أن اللاعب لم يغلق الباب أمام العودة تبدو فكرة رجوعه إلى الأهلي مطروحة بقوة خاصة في ظل حاجة الفريق لمهاجم بنفس مواصفاته.

هل يكتب الفصل الثاني؟

في ظل الأرقام التي حققها وسام أبو علي مع الأهلي والمعاناة الحالية للفريق على المستوى الهجومي تبدو عودته المحتملة أكثر من مجرد صفقة بل قد تمثل حلًا لأزمة فنية واضحة.

ويبقى القرار النهائي مرهونًا بتطورات الفترة المقبلة لكن المؤكد أن ما قدمه وسام أبو علي بقميص الأهلي لا يزال حاضرًا في الأذهان ويطرح سؤالًا مشروعًا: هل يعود الهداف ليكمل ما بدأه؟

