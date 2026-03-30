مصرع طالب غرقًا في انقلاب سيارة بترعة الشيخ زايد بالبحيرة

لقي طالب مصرعه، قبل قليل، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بمياه ترعة "الشيخ زايد" بنطاق مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من العميد هانى صبحى، مأمور مركز شرطة حوش عيسى، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في ترعة الشيخ زايد، مما أسفر عن وفاة شاب غرقًا داخل المجرى المائي، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.



على الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث، وبفحص المجرى المائي تبين وفاة إبراهيم مسعد عبدالله عبيد، 17 عامًا، مقيم قرية عباس العقاد التابعة لمركز حوش عيسى.

ونجحت جهود فرق الإنقاذ النهري في انتشال جثمان المتوفى من داخل المياه، وتم نقله بواسطة سيارة إسعاف إلى مشرحة المستشفى المركزي، كما انتقل مسؤولو المرور لرفع آثار الحادث وسحب السيارة من الترعة لتيسير حركة المرور.

حرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق والوقوف على أسباب وقوع الحادث، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال استخراج تصاريح الدفن.