منطقة الإسماعيلية الأزهرية تواصل تطوير كوادرها بتدريبات الذكاء الاصطناعي ومكافحة الفساد الإداري

تواصل منطقة الإسماعيلية الأزهرية تنفيذ برامجها التدريبية المتخصصة لتنمية قدرات العاملين بمختلف القطاعات.

في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بضرورة تطوير الأداء المؤسسي وترسيخ قيم النزاهة ومواكبة التحول الرقمي، وبناءً على توجيهات اللواء أ.ح نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية.

وفي هذا الإطار، تابع فضيلة الدكتور مؤمن الهواري، لليوم الثاني على التوالي، فعاليات عدد من البرامج التدريبية التي تستهدف مديري وموجهي ومعلمي المنطقة، إلى جانب العاملين من مختلف المحافظات، في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، ومكافحة الفساد الإداري.

ويشارك في برامج التدريب عدد (٢٠) متدربًا في مجال الذكاء الاصطناعي، و(٥٥) متدربًا في برنامج مكافحة الفساد الإداري، في خطوة تعكس حرص المنطقة على إعداد كوادر مؤهلة تمتلك أدوات العصر، وقادرة على تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.

وخلال فعاليات التدريب، قدَّم أشرف عبدالله محتوى متخصصًا حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، ودورهما في تحسين الأداء التعليمي والإداري، بينما حاضر الدكتور جلال قريطم حول أخلاقيات الوظيفة العامة، مؤكدًا أن النزاهة والشفافية تمثلان الركيزة الأساسية لنجاح المؤسسات.

وأكد رئيس الإدارة المركزية أن منطقة الإسماعيلية الأزهرية مستمرة في تنفيذ برامج تدريبية نوعية تجمع بين التطوير التكنولوجي وترسيخ القيم المؤسسية، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات، وتحقيق أعلى معدلات الأداء، دعمًا لمسيرة التنمية وبناء مجتمع واعٍ ومتطور.