الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نقل النائبة ماريان ملاك لمستشفى الشروق بعد تعرضها لهبوط في الدورة الدموية

نقل النائبة ماريان ملاك لمستشفى الشروق بعد تعرضها لهبوط في الدورة الدموية
نقل النائبة ماريان ملاك لمستشفى الشروق بعد تعرضها لهبوط في الدورة الدموية
ماجدة بدوى

فقدت النائبة ماريان ملاك الوعي أثناء إلقاء كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي.

وتم نقل النائبة ماريان ملاك ماريان ملاك العيادة الخاصة بمجلس النواب،  بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية ومنها تم نقلها لمستشفى الشروق للاطمئنان على حالتها الصحية.

وكان قد تم نقل النائبة سهير القاضي عضو مجلس النواب، إلى إحدى المستشفيات الخاصة ، بعد أن أغمي عليها عقب إلقاء كلمتها في الجلسة العامة لمجلس النواب أمس.

وقالت مصادر برلمانية ، إن النائبة سهير القاضي عضو مجلس النواب أصيبت بدوار خلال تواجدها في دورة المياة بمجلس النواب ،وترتب على ذلك نقلها إلى أحدى العيادات الطبية بالمجلس .

وأشارت المصادر ، إلى أن حالة النائبة سهير القاضي استدعت تحويلها إلى مستشفي السلام الدولي،  حيث تتلقى الرعاية الطبية الكاملة الأن .

يشار إلى أن النائبة سحر القاضي كانت قد ألقت كلمة فى الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي.

وكان قد وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار هشام بدوي، على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2025، والمتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض برنامج تعزيز المرونة والفرص والرفاهية بين الحكومة المصرية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بإجمالي 300 مليون دولار.

وخلال الجلسة، استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أبرز ملامح الاتفاقية، مشيرًا إلى أنها تأتي في إطار دعم جهود الدولة لتطوير قطاع البنية الأساسية وسد الفجوات التمويلية في الموازنة العامة.

وأكد رئيس اللجنة أن الاتفاقية تهدف أيضًا إلى دعم الإصلاحات الهيكلية وتعزيز كفاءة الاقتصاد الكلي من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وتوفير سيولة دولارية للمساهمة في تغطية الاحتياجات التمويلية المدرجة بالموازنة العامة للدولة.

وأوضح الدكتور سليمان أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لدعم جهود الدولة في تطوير البنية الأساسية وضمان استقرار التمويل للمشروعات التنموية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد والمواطن المصري.

