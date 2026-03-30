جولة مفاجئة للانضباط الصحي في أبورديس بجنوب سيناء

أجرى دكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، جولة تفقدية بوحدة طب أسرة العرايشية بمدينة أبورديس؛ للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة، ومتابعة انتظام سير العمل داخل المنشأة.

وشملت الجولة المرور على مختلف أقسام الوحدة، حيث جرى تفقد العيادات ومتابعة سير العمل بها، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب مراجعة آليات تقديم الخدمة للمنتفعين، ومدى الالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى.

وحرص مدير الفرع على التفاعل المباشر مع عدد من المنتفعين، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن مستوى الخدمة، بما يسهم في دعم جهود تحسين الأداء وتطوير المنظومة الصحية.

وأكد أهمية الحفاظ على كفاءة داخل الوحدة، والالتزام بالمعايير المهنية، والعمل على تلبية احتياجات المنتفعين بصورة سريعة وفعالة، مشددًا على ضرورة التعامل الفوري مع أي ملاحظات يتم رصدها.

وتعكس هذه الجولة استمرار تكثيف المتابعة الميدانية للمنشآت الصحية بجنوب سيناء، بما يضمن تقديم خدمات صحية متميزة تلبي تطلعات المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات دكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.