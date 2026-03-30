موعد صرف تموين أبريل 2026 ونصيب الفرد والأسعار الكاملة للسلع

موعد صرف تموين أبريل 2026 ونصيب الفرد والأسعار الكاملة .. تزايدت معدلات البحث خلال الساعات الأخيرة حول موعد صرف السلع التموينية لشهر إبريل 2026، بالتزامن مع اقتراب بداية الشهر الجديد، حيث يسعى ملايين المواطنين من أصحاب بطاقات التموين إلى معرفة تفاصيل صرف المقررات التموينية، وقيمة الدعم المخصص لكل فرد، إلى جانب قائمة الأسعار الرسمية للسلع المتاحة داخل المنافذ التموينية.

يأتي هذا الاهتمام في إطار متابعة مستمرة من المواطنين لكل ما يتعلق بالسلع التموينية، خاصة في ظل اعتماد عدد كبير من الأسر على منظومة الدعم لتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع الغذائية، وهو ما يجعل الإعلان عن مواعيد الصرف وقيمة الدعم من أبرز الموضوعات التي تتصدر محركات البحث بشكل يومي.

موعد صرف السلع التموينية لشهر إبريل 2026

أعلنت وزارة التموين عن بدء صرف السلع التموينية لشهر إبريل 2026 اعتبارًا من يوم 1 إبريل 2026، على أن يستمر صرف المقررات التموينية للمواطنين حتى نهاية الشهر ذاته.

ويتم صرف السلع من خلال المنافذ التموينية المنتشرة في مختلف المحافظات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بسهولة، مع استمرار العمل طوال الشهر لإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين لصرف مستحقاتهم دون تكدس.

قيمة نصيب الفرد في بطاقة التموين 2026

حددت وزارة التموين قيمة نصيب الفرد من السلع الغذائية على بطاقات التموين بنحو 50 جنيهًا، وهو المبلغ الذي يمكن للمواطن من خلاله الحصول على السلع الأساسية.

ويشمل نصيب الفرد الحصول على زجاجة زيت 800 جرام وكيلو جرام سكر، إلى جانب إمكانية استبدال باقي قيمة الدعم في شراء سلع غذائية أخرى من القائمة المتاحة داخل منظومة التموين.

قائمة أسعار السلع التموينية لشهر إبريل 2026

أعلنت الجهات المختصة قائمة أسعار السلع التموينية المقررة لشهر إبريل 2026، والتي تشمل مجموعة متنوعة من المنتجات الغذائية والاستهلاكية التي تلبي احتياجات الأسر المصرية.

وسجل سعر السكر المعبأ وزن 1 كجم نحو 12.60 جنيه.

كما بلغ سعر الشاي الناعم 40 جم نحو 5 جنيهات.

ووصل سعر الصلصة 300 جم إلى 8 جنيهات.

وسجل سعر علبة مرقة الدجاج نحو 6 جنيهات.

كما بلغ سعر المسلى الصناعي 800 جم نحو 36 جنيهًا.

ووصل سعر المكرونة 400 جم إلى 8.5 جنيه.

وسجل سعر العدس المجروش 500 جم نحو 21 جنيهًا.

كما بلغ سعر الزيت الخليط 800 مللي نحو 30 جنيهًا.

وفيما يتعلق بالسلع الأخرى، سجل سعر صابون التواليت 125 جم نحو 7.50 جنيه.

وبلغ سعر اللبن الجاف 125 جم نحو 25.5 جنيه.

كما وصل سعر الفول المعبأ 500 جم إلى 9 جنيهات.

وسجل سعر المربى بأنواعها 350 جم نحو 16 جنيهًا.

وبلغ سعر الجبن الأبيض زنة 125 جم نحو 4.5 جنيه.

كما سجلت القهوة سريعة الذوبان 18 جم نحو 4 جنيهات.

وفي فئة المنتجات الخفيفة، بلغ سعر بسكويت يويوز سادة نحو جنيه ونصف.

وسجل سعر مسحوق الغسيل 60 جم نحو 4.50 جنيه.

كما بلغ سعر بسكويت يويوز ويفر بأنواعه نحو 2.75 جنيه.

ووصل سعر مسحوق الغسيل الأتوماتيك 800 كجم إلى 25 جنيهًا.

بالنسبة لباقي السلع، فقد سجل سعر التونة المفتتة 140 جم نحو 18 جنيهًا.

وبلغ سعر الدقيق المعبأ 1 كجم نحو 18 جنيهًا.

كما وصل سعر المكرونة 800 جم إلى 17 جنيهًا.

وسجل سعر الخل 5% 900 ملي نحو 6 جنيهات.

وبلغ سعر كيس الملح 300 جم نحو 1.25 جنيه.

وفي السلع الأخرى، سجل سعر بار الحلاوة الطحينية 40 جم نحو 3 جنيهات.

وبلغ سعر الجبنة تتراباك 250 جم نحو 7.50 جنيه.

كما سجل سعر بسكويت تومورو بأنواعه نحو 3 جنيهات.

ووصل سعر مسحوق الغسيل العادي اليدوي 800 جم إلى 16 جنيهًا.

كما بلغ سعر صابون الغسيل 125 جم نحو 3 جنيهات.

وسجل سعر كيس سائل غسيل الأواني 80 جم نحو 3 جنيهات.

وبلغ سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جم نحو 3.75 جنيه.

كما سجل سعر بسكويت بوو بأنواعه نحو 3.75 جنيه.

تفاصيل منظومة صرف التموين في أبريل 2026

تعتمد منظومة صرف السلع التموينية على إتاحة مجموعة متنوعة من المنتجات أمام المواطنين، بما يمنحهم حرية الاختيار وفق احتياجاتهم، في إطار قيمة الدعم المحددة لكل فرد.

كما تواصل وزارة التموين متابعة انتظام عمليات الصرف داخل المنافذ التموينية، لضمان توافر السلع بالكميات المناسبة ومنع حدوث أي تكدس أو نقص في المنتجات الأساسية، خاصة مع بداية الشهر.

ويعكس استقرار الأسعار المعلنة للسلع التموينية خلال شهر إبريل 2026 استمرار جهود ضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويعزز من استقرار منظومة الدعم الغذائي.