شباب النواب: ندرس إجراء تعديل على قانون الرياضة لحل مشكلات الاستثمار الرياضي

قال النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، إن اللجنة تضع تعديلات قانون الرياضه علي رأس أولوياتها، بهدف حل مشكلات الاستثمار الرياضي.



جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين ،لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة المقدمة من أعضاء اللجنة ، بحضور اللواء إسماعيل الفار ، مساعد وزير الشباب ، والدكتور محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية بالوزارة.



واكد النائب محمد مجاهد ، أن قانون الرياضة وضع خطوط عريضة للاستثمار الرياضي ، ولكنه لم يقوم بتنظيمها ، وهو ما جعل معدلات الاستثمار الرياضي لم تحقق المأمول منها ،لافتا الي أن اللجنة ستقوم بدراسة متأنية لتعديل القانون، ووضع مواد تشجع علي تحفيز المستثمرين ،من خلال إقرار حوافز تشجيعية مثل الإعفاء من الضرائب لمدة معينة ، وكذلك النص علي عدد آخر من الحوافز التشجيعية .

وخلال استعراض صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية ، جهود وزارة الشباب في الاستثمار الرياضي ، قاطعها رئيس لجنة الشباب متسائلا ما أهمية تلك الاستثمارات أن لم يكن لها عائد علي محدودي الدخل ؟

وشدد النائب محمد مجاهد ،علي مسؤولي وزارة الشباب ، بأهمية أن يكون هناك عائد حقيقي علي المواطنين محدودي الدخل من الاستثمار الرياضي ،وذلك من خلال السماح لهم بممارسة الالعاب الرياضية مجانا ،نظرا لظروفهم المادية.