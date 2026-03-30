نائب رئيس حزب الاتحاد: دعوة الرئيس السيسي لترامب بوقف الحرب تعكس خطورة الصراع على الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة

أكد محمد سيف، نائب رئيس الاتحاد، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات معرض ومؤتمر “إيجبس 2026” عكست بوضوح رؤية استراتيجية بعيدة المدى لإدارة ملف الطاقة في ظل التحديات العالمية المتسارعة، مشيرًا إلى أن تركيز الدولة على التوسع في مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الإنتاج يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق الأمن الطاقي والاستدامة الاقتصادية.

وأوضح سيف أن توقيت انعقاد المؤتمر يحمل دلالات مهمة، في ظل اضطراب أسواق الطاقة عالميًا، وهو ما يؤكد قدرة مصر على التحرك بمرونة واحترافية لتعزيز موقعها كمركز إقليمي لتداول الطاقة، مستفيدة من بنيتها التحتية المتطورة وشراكاتها الدولية المتنامية.

وأضاف أن الاتفاقيات التي تم توقيعها، وعلى رأسها التعاون مع الجانب القبرصي في مجال الغاز، تعزز من فرص تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، وتدعم دور مصر كمحور رئيسي في تأمين احتياجات الأسواق الأوروبية، خاصة في ظل التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية.

وفي سياق متصل، أكد سيف أن دعوة الرئيس السيسي لنظيره الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب تحمل دلالات سياسية واقتصادية عميقة، حيث تعكس حرص مصر على تجنب تصاعد الأزمات الدولية التي تلقي بظلالها المباشرة على استقرار الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن هذه الدعوة تعبر عن رؤية متوازنة تدرك خطورة استمرار النزاعات على حركة التجارة الدولية وأسعار الطاقة، وتؤكد في الوقت ذاته مكانة مصر كطرف فاعل يسعى إلى دعم مسارات التهدئة والحلول الدبلوماسية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم