محافظ دمياط ورئيس هيئة الأوقاف يتفقان على تيسير التصالح فى مخالفات البناء

أجرى الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط، زيارة إلى مقر هيئة الأوقاف المصرية ، حيث التقى مع الدكتور خالد الطيب رئيس الهيئة ، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وقد ناقش المحافظ ورئيس الهيئة ملف الأراضي التابعة للهيئة بالمحافظة ، وذلك للتيسير على المواطنين باجراءات التصالح فى مخالفات البناء على هذه الأراضي.

وعلى هذا الصعيد، اتفق الجانبان على حل هذه المشكلة بالمحافظة والمضى فى قبول طلبات التصالح فى مخالفات البناء.

وأكد " محافظ دمياط " أن هناك تعاون وثيق مع الهيئة بقيادة الدكتور خالد الطيب وذلك للوصول إلى حل لهذه المشكلة ، التى تهم أبناء المحافظة بشكل كبير وللتيسير عليهم ، ودعم جهود المحافظة للاسراع بإنهاء الإجراءات بهذا الملف ، حيث توجه بالشكر الجزيل إلى الهيئة على هذا التعاون المثمر.