انتظام الخدمات المقدمة بميناء دمياط بلا توقف

في اطار التزام جميع الجهات العاملة داخل ميناء دمياط و القائمة على منظومة استقبال ومغادرة السفن و أعمال الشحن و التفريغ و الإفراج الجمركي بالموانئ بالعمل طوال أيام الأسبوع شاملة العطلات الرسمية و الأجازات الأسبوعية تؤكد هيئة ميناء دمياط على استمرار العمل بهذه المنظومة بلا توقف طبقاً للقرارات المنظمة في هذا الشأن .



أكد اللواء بحرى طارق عدلي انه بناءً على توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يتم الإلتزام بتنفيذ تلك التعليمات بالتعاون والتنسيق المستمر مع المجتمع المينائي مع استعداد هيئة ميناء دمياط لتقديم كافة أوجه الدعم و المساندة لضمان حسن سير وانتظام أعمال منظومة الإفراج الجمركي داخل الميناء .