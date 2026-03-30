الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تعزيزاً للتعاون.. جامعة عين شمس تستقبل وفداً رفيع المستوى من جامعة كارلتون الكندية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
حسام الفقي

 استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وفداً رفيع المستوى من جامعة كارلتون الكندية، برئاسة السيد ويزدم تيتي رئيس جامعة كارلتون الكندية والدكتور  رفيق جيران نائب رئيس جامعة كارلتون للعلاقات الدولية والبحوث وعضو المجلس الاستشاري الرئاسي وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في المجالات التعليمية والبحثية وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس

وذلك بحضور ا.د اماني اسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث و ا.د رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب و ا.د شيرويت الأحمدي المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي و ا.د محمد صالحين نائب رئيس جامعة عين شمس الأهلية للشئون الأكاديمية و ا.د ايه ياسين المدير التنفيذي لمركز الذكاء الاصطناعي بالجامعة

وعقد الجانبان اجتماعاً موسعاً تناول استعراضاً لتاريخ الجامعتين العريق والبرامج الأكاديمية المتميزة التي تقدمها كل منهما كذلك إلقاء الضوء على جامعة عين شمس الأهلية وما تقدمه من برامج الي جانب مناقشة أوجه التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات

وقد ركزت المباحثات على عدة نقاط جوهرية منها دراسة إمكانية إطلاق برامج "Dual Degree" تتيح للطلاب الحصول على شهادة معتمدة من الجامعتين في التخصصات المختلفة وتفعيل شراكات بحثية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كذلك وضع أطر واضحة لتبادل الطلاب لفترات دراسية قصيرة أو تدريبية، مما يسهم في إثراء التجربة الثقافية والأكاديمية للشباب.

وأعرب رئيس جامعة عين شمس عن اعتزازه بهذه الخطوة، مؤكدا أن الجامعة تضع التدويل على رأس أولوياتها، مشيرا إلى أن التعاون مع جامعة كارلتون يمثل إضافة قوية نظراً لسمعة الجامعة الكندية المرموقة في مجالات الابتكار والبحث العلمي.

ومن جانبه أشاد رئيس جامعة كارلتون بالبنية التحتية المتطورة لجامعة عين شمس، وبالمستوى الأكاديمي المتميز لطلابها وباحثيها، مؤكدين تطلعهم لتحويل هذه المباحثات إلى بروتوكولات تعاون ملموسة في القريب العاجل.

وعلى هامش الزيارة، قام الوفد بجولة تفقدية بمتحف الزعفران للتعرف على تاريخ قصر الزعفران وجامعة عين شمس والتقاط الصور التذكارية.

رئيس جامعة عين شمس رئيس جامعة كارلتون الكندية المجالات التعليمية

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
