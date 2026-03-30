البزاوي يمازح جمهوره بشأن قرار الغلق المبكر للمقاهي

مازح الفنان محمود البزاوي متابعيه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بشأن قرار الغلق في الساعة التاسعة مساءً.

وشارك البزاوي صورة عبر فيسبوك، وعلق عليها: “لما صاحب القهوة يلاقي حد مولع شيشه الساعه ٩”.

وكان قد استعاد الفنان محمود البزاوي، ذكريات فيلم "همام في أمستردام" بعد نحو 27 سنة، حيث عرض لأول مرة عام 1999، وتم تصويره في العاصمة الهولندية أمستردام، وشارك في بطولته مع محمد هنيدي وأحمد السقا وغيرهم.

ونشر البزاوي صورة من كواليس الفيلم عبر حسابه علي فيسبوك وكتب "ياااه .. ذكريات من أجمل سنين العمر همام في امستردام".

فيلم "همام في أمستردام" بطولة محمد هنيدى، أحمد السقا، أحمد عيد، محمود البزاوي، صبري سعد، طارق عبد العزيز، أيمن الشيوي، موناليزا، رحاب الجمل وغيرهم من الفنانين، من تأليف مدحت العدل وإخراج سعيد حامد.

تدور الأحداث فى إطار كوميدى حول "همام" الذى يعيش فى حارة شعبية ويعانى من البطالة، فيقرر السفر إلى خاله الذى يعيش فى هولندا منذ سنوات، وهناك يفقد نقوده وجواز سفره ولكنه يقرر البدء من الصفر ومواجهة كل الصعوبات حتى يتحقق حلمه.