الخارجية الإيرانية: لم نُجر أي مفاوضات مع الولايات المتحدة خلال 31 يوما من الحرب

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أنها لم تجر أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، خلال 31 يوما من الحرب، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقالت الخارجية الإيرانية: "ما حدث هو طلب للتفاوض مرفقا بمقترحات أمريكية، وقد وصلتنا عبر بعض الوسطاء، بينهم باكستان".

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، اليوم الإثنين، إن إيران وافقت على بعض النقاط الأمريكية في المحادثات الخاصة.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يريد التوصل إلى اتفاق قبل انقضاء مهلة 6 أبريل المقبل.

وأكدت “لفيت” أن الولايات المتحدة لا تؤيد فرض إيران رسوما على عبور السفن مضيق هرمز، متوقعة أن تعبر 20 ناقلة نفط مضيق هرمز في الأيام المقبلة.