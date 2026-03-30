طقس متقلب.. تعرف على فرص الأمطار ونشاط الرياح وكيفية تأثيرها على المدارس

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد تقلبات جوية غير مسبوقة خلال الأيام المقبلة، مع توقعات بطقس متغير بين ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وأجواء مشمسة نهارًا، وفرص أمطار متفاوتة الشدة ليلاً.

سقوط أمطار على مناطق متفرقة

وأوضح محمود القياتي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج حديث القاهرة، على شاشة القاهرة والناس، أن غدًا خلال ساعات الليل، من المتوقع تكوّن فرص أمطار متوسطة على مناطق من الصحراء الغربية والسواحل الشمالية الغربية، مع احتمال سقوط أمطار على مناطق متفرقة من القاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد.

الأربعاء والخميس أمطار متفاوتة الشدة

وأضاف محمود القياتى أن بداية من الأربعاء، ستزداد فرص الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، وعلى مدار مساء الأربعاء ويوم الخميس ستكون فرص الأمطار متفاوتة الشدة على مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى نتيجة مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، كما أشار إلى نشاط الرياح على مناطق جنوب الصعيد، قد يثير الرمال والأتربة، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة يوم الأربعاء.

حالة الطقس تختلف من محافظة لأخرى

وأشار محمود القياتى إلى أن حالة الطقس تختلف من محافظة لأخرى، وأن أي قرارات بشأن إجازات المدارس والقطاعات ستكون من صلاحية كل محافظة حسب مدى تأثرها بالأمطار ونشاط الرياح، مؤكدًا أن فترة الربيع تتميز بتقلبات سريعة تؤثر على خرائط الطقس، وتوقع أن تعلن هيئة الأرصاد غدًا ما إذا كانت هناك حاجة لإجازة المدارس في بعض المحافظات أم لا.