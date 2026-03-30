إيران تنفي إجراء مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين أنها لم تجري أي مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة، بشأن وقف الحرب الدائرة منذ نهاية فبراير الماضي.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي، ان ايران لم تجر اي مفاوضات مباشرة مع اميركا حتى الان، مضيفا "حتى هذه اللحظة لم تكن لنا اي مفاوضات مباشرة مع امريكا"، بحسب ما أوردته وكالة تسنيم الإيرانية.

وأوضح بقائي أنه منذ آخر جولة من المفاوضات لغاية الان ، ما كان مطروحا هو رسائل استلمناها عبر بعض الوسطاء مثل باكستان، تفيد برغبة وطلب اميركا للتفاوض.

وقال: مواقفنا واضحة تماما. متى ما توصلنا الى قرار نهائي سنعلن عنه وفق ما يقتضي الامر.