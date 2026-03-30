شعبة السيارات: زيادة الأسعار بنسبة 12% نتيجة الحرب الإيرانية.. نحذر من استغلال الأزمة

أكد المهندس علاء السبع، عضو شعبة السيارات، أن قطاع السيارات شهد تأثيرات مباشرة منذ بداية الحرب الإيرانية، مشيرًا إلى زيادة أسعار السيارات بنسبة تتراوح بين 10 و12% خلال هذه الفترة.

توقيت الشراء أصبح عامل مؤثل

وأوضح "السبع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، على شاشة "القاهرة والناس"، أن الأزمة الحالية في السوق ترتبط بشكل أساسي بمشكلات الاستيراد الناتجة عن تداعيات الحرب الإيرانية، مشيرًا إلى أن توقيت الشراء أصبح عاملاً مؤثرًا على الأسعار، حيث كان قرار الشراء قبل يومين أفضل من اليوم.

وشدد عضو شعبة السيارات، على ضرورة عدم استغلال الأزمة لتحقيق أرباح مفرطة، داعيًا المصنعين وتجار السيارات إلى تخفيض هامش الربح في ظل الظروف الحالية لتسهيل حصول المواطنين على السيارات.

ونوه بأن هناك إمكانية لإطلاق مبادرة تحت شعار "الربح المعقول" في سوق السيارات، بهدف تنشيط حركة البيع والشراء وضمان توازن السوق خلال هذه الفترة الحرجة.