هاني رمزي: هناك أمور لن أتحدث عنها كانت السبب في التعاقد مع ٣ لاعبين فقط خلال فترة عملي

أكد هاني رمزي نجم الاهلي ومنتخب مصر السابق، ان هناك أمور لم يفصح عنها وراء التعاقد مع ثلاث لاعبين أجانب خلال تواجده في لجنة الاسكاوتينج.



وقال رمزي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: هناك امور لن أتحدث عنها كانت السبب في التعاقد مع ٣ لاعبين فقط خلال فترة عملي داخل لجنة الاسكاوتنج



واضاف: زيزو وإمام عاشور هايلين مع المنتخب لأن عندهم دوافع كأس العالم فالكل بيموت نفسه في الملعب، إمام عاشور وزيزو مستواهم في الأهلي قليلين ومتوسط



وواصل: مقدرش احمل إمام عاشور مسؤوليه كامله لخروج الأهلي من إفريقيا ومنقدرش نقول لاعيب بعونه



واكمل: إمام عاشور عمل جرم وعمل عمل مهين أنه ميروحش مع الفرقه.. عشان كده طالبت بتجميده