مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح: تطوير 2,500 فدان من الزراعات البستانية

اعلن الدكتور محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح أبرز جهود المركز،حيث تم تطوير 2,500 فدان من الزراعات البستانية، وتوزيع 50 ألف شتلة سنويًا، بينما شمل دعم المرأة الريفية تنفيذ مشروعات إنتاجية وتوزيع رؤوس ماشية وبرامج تمكين اقتصادي لآلاف السيدات.

واضاف خلال زيارة اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح، أنشطة مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، انه تم العمل على دعم الثروة الحيوانية والمراعي، من خلال تحسين السلالات، وتوفير عيادات بيطرية متنقلة، وحماية واستزراع آلاف الأفدنة من المراعي، إلى جانب تنفيذ مشروعات بنية تحتية شملت إنشاء طرق بطول 65 كم من إجمالي مستهدف 150 كم.

واشار انه تم تنفيذ 13,690 بئرًا منزليًا بسعة إجمالية 1.9 مليون م³، وإنشاء 2,041 خزانًا وجابية بسعة 153,657 م³، إلى جانب 515 خزانًا للري بسعة 129,491 م³، وتطهير 680 بئرًا رومانيًا.

كما شملت الجهود استصلاح 96 واديًا، وإنشاء 2,028 سدًا لحجز نحو 2 مليون م³ من مياه الأمطار، إضافة إلى تنفيذ مشروعات ري حديثة بواحة سيوة.

واستعرض خططًا طموحة خلال الفترة المقبلة تشمل تنفيذ مئات الآبار والخزانات واستصلاح مزيد من الأراضي، بما يعزز الاستفادة من الموارد الطبيعية ويحقق تنمية مستدامة شاملة بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن القطاع الزراعي يمثل أولوية لتحسين مستوى معيشة المواطنين، مشددًا على أهمية الاعتماد على الدراسات العلمية في تحديد مواقع الأراضي الصالحة للزراعة وفق الموارد المائية المتاحة ومدى كفايتها ونسبة الملوحة وغيرها ، والترحيب بما تسفر عنه الأبحاث والخرائط العلمية بشأن مواقع المياه والتربة الصالحة للزراعة بمطروح خاصة بالظهير الصحراوى للقري والبدء بقرية كتجربة لزراعة منطقة زراعية لبدء تعميم التجربة.