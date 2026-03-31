تحرير 11 مخالفة في حملة تموينية بشبين القناطر

شنت مديرية تموين القليوبية حملة في نطاق مركز شبين القناطر، تحت إشراف إيمان عادل مديرة الإدارة، لمتابعة المخابز البلدية والأنشطة التجارية المختلفة والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة.



وأسفرت الحملة عن تحرير 7 مخالفات ضد المخابز البلدية كالآتي: إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، الغلق في مواعيد العمل الرسمية بدون إذن مسبق، وعدم وجود قائمة تشغيل، كما تم المرور على 3 مخابز والتأكد من التزامها بالقوانين وعدم وجود مخالفات.

تحرير محاضر تموينية



وفيما يخص الأنشطة التجارية الأخرى، تم تحرير 2 محضر جنح ضد مخابز سياحية لعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار والأوزان، ومحضرين جنح ضد محلين بقالة، أحدهما لعدم الإعلان عن الأسعار، والآخر لعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة 10 كجم سمن بدون بيانات.

وشملت الحملة مناطق عرب جهينة، الصوالحة، الطبالين، وبندر شبين، مؤكدة استمرار الحملات التموينية المكثفة بلا توقف لحماية المواطنين وردع المخالفين

