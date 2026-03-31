غيابات مؤثرة في صفوف مصر وإسبانيا .. وتحذير لنجم الماتادور

يواجه منتخب مصر ، منافسه إسبانيا اليوم الثلاثاء، على استاد آر سي دي إي في مدينة برشلونة ضمن استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2026، المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقام مباراة مصر ضد إسبانيا اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة أون سبورت.

غيابات مصر وإسبانيا

ويغيب عن صفوف منتخب مصر ، محمد صلاح جناح ليفربول بسبب تعرضه للإصابة فيما يغيب مارتين زوبيميندي لاعب منتخب إسبانيا عن القائمة نظرا لتعرضه للإصابة في الركبة اليمنى.

وكان منتخب مصر قد حقق فوزًا كبيرًا في مباراته الودية السابقة أمام السعودية بنتيجة 4-0، ما يمنح اللاعبين دفعة معنوية قوية قبل مواجهة إسبانيا.

وتأتي هذه المواجهات ضمن خطة الإعداد لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث أوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة السابعة بجانب منتخبات بلجيكا، إيران، ونيوزيلندا، في مجموعة تبدو متوازنة لكنها لا تخلو من التحديات.