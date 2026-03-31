رئيس مدينة سيوة يتابع إخماد حريق بمنطقة شارع اغورمي

تابع اللواء محمد الشبراوي ، رئيس مركز ومدينة سيوة صباح اليوم الثلاثاء، إخماد حريق بشارع اغورمي بمدينة سيوة ، فور تلقى غرفة الأزمات والسيطرة بلاغ بالحريق.

وأوضح رئيس مدينة سيوة ، أنه فور ورود البلاغ تم التنسيق مع الجهات المعنية من الحماية المدنية، وقسم الشرطة وشركة المياه والكهرباء، حيث تم الدفع بعدد 4 سيارة من الحماية المدنية ، وعدد2 سيارة من شركة المياه بسيوة ، وفريق العمل بشركة كهرباء سيوة ، وسيارة إسعاف .

ووفقا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ مطروح تم متابعة إخماد الحريق وعملية التبريد دون وقوع خسائر في الأرواح

مع وجود تلفيات بأحد المنشآت الخاصة وهى عبارة عن مبانى من الخوص .

وتهيب رئاسة مركز ومدينة سيوة ، باتخاذ الحيطة والحذر في ظل التقلبات في الأحوال الجوية .