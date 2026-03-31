الخارجية القطرية: تم تجاوز العديد من الخطوط الحمر في الهجمات الإيرانية

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن الخارجية القطرية، قال إنه تم تجاوز العديد من الخطوط الحمر في الهجمات الإيرانية.



وأوضح أنه نتخذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتنا ضد أي اعتداء، وندعو إلى خفض التصعيد ونرحب بالمبادرات الدبلوماسية التي تحقق ذلك.

وتواصلت موجة التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، لتشمل اليوم ضربات دقيقة أمريكية-إسرائيلية استهدفت مواقع حساسة داخل إيران، كان أبرزها شركة إيرانية متخصصة في إنتاج أدوية لعلاج السرطان، وفق ما أعلنته الحكومة الإيرانية.

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن وتل أبيب، بعد سلسلة من الضربات المتبادلة والصواريخ التي أطلقتها إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، كرد فعل على العمليات العسكرية السابقة التي شنتها واشنطن وحلفاؤها داخل الأراضي الإيرانية.

أضرار كبيرة

وأوضحت السلطات الإيرانية، أن الغارات أدت إلى أضرار مادية كبيرة في المنشأة الإنتاجية للشركة الحكومية، مع توقف مؤقت للعمليات الإنتاجية.

وأكدت أن الضربة لم تسفر عن إصابات بشرية مباشرة بين العاملين، لكنها أثارت قلقًا واسعًا بشأن تأثيرها على المرضى الذين يعتمدون على أدوية السرطان المنتجة محليًا.

كما أشارت الحكومة إلى أنها تجري تقييمًا عاجلًا للتبعات الصحية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن استهداف الشركة، في خطوة تعكس حجم المخاطر التي يمكن أن تنتج عن توسيع نطاق المواجهة العسكرية إلى القطاعات المدنية الحيوية.