إيران تضغط على الحوثيين للتصعيد في البحر الأحمر وسط انقسامات



تضغط إيران على الحوثيين للاستعداد لحملة جديدة على الملاحة في البحر الأحمر، وذلك رهناً بأي تصعيد إضافي من جانب الولايات المتحدة في الحرب، وفقاً لمسؤولين أوروبيين مطلعين على الأمر، أشاروا أيضاً إلى انقسامات داخل الجماعة.

ونقلت "بلومبرغ" عن المسؤولين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لحساسية الموضوع، قولهم إن قادة الحوثيين في اليمن، وهم جماعة مسلحة مدعومة من إيران، يدرسون خيارات لاتخاذ إجراءات أكثر عدوانية، بعد إطلاق صواريخ باليستية على إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي.

خلال الإعلان عن استهداف إسرائيل السبت، قال الحوثيون إنهم سيواصلون العمليات العسكرية حتى تتوقف الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران والجماعات التابعة لها، بما في ذلك "حزب الله" في لبنان. ولكنهم لم يذكروا تحديداً أنهم سيستهدفون ناقلات النفط أو السفن الأخرى التي تعبر البحر الأحمر.

وأضاف المسؤولون أن هناك انقسامات داخل قيادة الحوثيين بشأن مدى العدوانية التي ينبغي اعتمادها، وكان ذلك أحد الأسباب التي دفعت الجماعة إلى دخول الصراع بعد شهر من اندلاعه فقط.