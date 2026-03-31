التضامن تُطلق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لتعزيز القدرات المؤسسية والقيادية

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لرفع القدرات المؤسسية والقيادية للعاملين بها، وذلك في إطار مشروع " تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية لوزارة التضامن الاجتماعي"، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب.

ويأتي إطلاق المرحلة الثانية بمشاركة المجموعة الثالثة والرابعة، والتي تضم 50 موظفًا، استكمالًا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى، وما شهدته من تفاعل إيجابي وإقبال مميز من المشاركين، بما يعكس أهمية البرنامج في تطوير الكوادر البشرية بالوزارة.

وافتتحت فعاليات البرنامج الأستاذة راندا حنا، مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، حيث استعرضت أهداف ومحاور البرنامج، مؤكدةً أنه يمثل أحد المحاور الرئيسية لدعم جهود الوزارة في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتحسين جودة خدمات الحماية الاجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة.

ويهدف البرنامج إلى تنمية القدرات القيادية والإدارية للعاملين بالديوان العام والجهات التابعة للوزارة، بما يدعم مبادئ الحوكمة الرشيدة والقيادة الفعالة.

كما يستهدف تدريب 150 موظفًا، موزعين على 6 مجموعات تدريبية، من خلال حزمة متكاملة من الموضوعات الفنية والإدارية التي تم تحديدها بناءً على نتائج تقييم الاحتياجات التدريبية، وتشمل:تنمية المهارات الشخصية والقيادية، الإدارة الاستراتيجية وإدارة التغيير ، إدارة الأزمات والكوارث، إدارة الموارد البشرية وبناء القدرات، التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وقضايا بناء الدولة والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على الاستثمار في العنصر البشري، ورفع جاهزية كوادرها، بما يعزز قدرتها على تقديم خدمات فعالة ومستدامة، والاستجابة بكفاءة للتحديات، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.