حملات مفاجئة على قائدي المركبات للكشف عن تعاطي المخدرات بكفرالشيخ.. صور

تابع المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، تنفيذ حملات مرورية مكثفة للكشف عن تعاطي المواد المخدرة بين قائدي المركبات، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز السلامة على الطرق والحد من الحوادث، بالتنسيق بين إدارة مرور كفرالشيخ وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء.

تأتي الحملات تحت إشراف اللواء دكتور سامح العزب، مدير إدارة مرور كفرالشيخ، وبمشاركة الدكتور سلام العربي، منسق عام صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالمحافظة، حيث تم تكثيف نقاط الفحص المفاجئة على الطرق الرئيسية والفرعية، وإجراء التحاليل الفورية للسائقين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

أكد محافظ كفرالشيخ استمرار تلك الحملات بشكل دوري، مشددًا على عدم التهاون مع أي سلوك يعرض حياة المواطنين للخطر، وموجهًا بتكثيف التوعية بمخاطر القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، حفاظًا على أرواح المواطنين وتحقيق الانضباط المروري.