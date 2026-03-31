رفع 60 طنًا من المخلفات بمركزى أبوتشت حمادى بقنا

وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، الأجهزة التنفيذية، برفع كفاءة الطرق والشوارع العامة بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق السيولة المرورية بمختلف القرى.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، بإشراف سيد تمساح، رئيس المركز، بالتنسيق مع رؤساء القرى أعمال حملات النظافة، التي انطلقت من مداخل القرى والشوارع الرئيسية تنفيذًا لخطة شاملة تستهدف الارتقاء بالمظهر الحضاري.

وأوضح تمساح، أن الوحدة المحلية لقرية بأبوشوشة، نفذت حملة نظافة مكثفة شملت شارع المحطة ومنطقة السلخانة القديمة، ومحيط الوحدة الصحية، حيث تم رفع ما يقرب من 25 طنًا من المخلفات والقمامة، بالإضافة إلى أعمال النظافة بمدخل العضاضية، حيث تم رفع نحو 35 طنًا من التراكمات، بما ساهم في تسهيل الحركة المرورية.

وتابع رئيس مركز أبوتشت، أن الحملة بقرية قصير بخانس، نفذت أعمال تمهيد وتسوية لطريق نجع سباق، خاصة أمام البنك الزراعي ومحول الكهرباء وذلك لتيسير حركة المواطنين والمركبات ورفع كفاءة البنية التحتية للطرق الداخلية.

وأكد تمساح، استمرار حملات النظافة بشكل دوري بكافة القرى، مشددًا على أهمية الحفاظ على المظهر الجمالي وتحقيق السيولة المرورية، خاصة وأن هذه الجهود تأتي في إطار توجهات الدولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتحسين جودة الحياة.