قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
3 وفيات.. محافظ القاهرة يوجه بسرعة تقديم الرعاية الصحية للمصابين بحريق سراي القبة
من الصحراء إلى العاصمة .. موجة أمطار رعدية تجتاح البلاد وتستمر حتى الخميس
تجاوز الـ 8200 جنيه .. مفاجاة في سعر الذهب عيار 24 الآن
تزوير الأرقام | محامي الخشن : أطالب بالتحقيق في تسريب بيانات موكلي
الأردن يعلن رفع أسعار البنزين والسولار
تحوط .. أحمد موسى : معظم دول العالم والعربية بدأت في رفع أسعار الوقود
حريق هائل في مصنع ملابس بـ سراي القبة .. وتحرك عاجل لمحافظ القاهرة
تشكيل المغرب لمواجهة باراجواي الودية
جامعة الأزهر: غدًا انتظام الدراسة بشكل حضوري في جميع الكليات والمعاهد
محامي الخشن : موقف موكلي قانوني وطبيعي وذلك في حجم شركة مليارية
بث مباشر| أحمد موسى: حالة الجو غدا في غاية الصعوبة وصدر قرار عاجل من التعليم
الإمارات تعلن زيادات كبيرة في أسعار الوقود لشهر أبريل 2026
english EN
أخبار البلد

سحر السنباطي: خطة متكاملة لضمان تحويل أهداف استراتيجية الطفولة المبكرة إلى برامج قابلة للتنفيذ

أمل مجدى

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وصياغة الخطة التنفيذية الخاصة بها، بما يضمن تحقيق مستهدفاتها وفق رؤية متكاملة قائمة على الأدلة والبيانات.

وترأست الاجتماع الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس، بمشاركة اللجان الدائمة المعنية، وهي: لجنة الطفولة المبكرة، ولجنة البحوث والتدريب، ولجنة التعليم، إلى جانب حضور الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام، وذلك في إطار التنسيق المؤسسي وتعزيز التكامل بين مختلف الجهات المعنية.

وأكدت رئيسة المجلس أن إعداد خطة تنفيذية متكاملة يُعد ركيزة أساسية لضمان تحويل الأهداف الاستراتيجية إلى برامج ومشروعات قابلة للتنفيذ، مشددةً على أهمية تطوير منظومة دقيقة لمؤشرات الأداء، بما يتيح قياس معدلات الإنجاز، ومتابعة التقدم المحقق بصورة دورية، وفق معايير علمية ومنهجية واضحة.

وأشارت إلى أن تبني مؤشرات كمية ونوعية من شأنه تعزيز كفاءة التخطيط، وقياس الأثر الفعلي للتدخلات المختلفة على الأطفال وأسرهم، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة في مجالات الصحة والتغذية والرعاية والحماية والتعليم المبكر ودعم الأسرة.

كما أكدت أهمية إنشاء نظام متكامل للمتابعة والتقييم، يستند إلى قواعد بيانات محدثة وتحليلات علمية دقيقة، بما يدعم متخذي القرار في تحديد الفجوات والتحديات، ووضع التدخلات المناسبة في التوقيت الملائم، مشيرةً إلى أن قياس الأثر يمتد ليشمل التغيرات الفعلية في أوضاع الأطفال وتحسن جودة حياتهم خلال سنوات الطفولة المبكرة.

من جانبها، أكدت السيدة دينا عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة المجلس ورئيسة لجنة الطفولة المبكرة، أهمية تعزيز آليات التنسيق بين الجهات المعنية، وتفعيل الشراكات الوطنية، بما يحقق التكامل في الجهود ويضمن توحيد الرؤى، فضلًا عن تعظيم الاستفادة من البيانات المتاحة لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.

وفي السياق ذاته، شددت الدكتورة حنان جرجس، عضو مجلس الإدارة ورئيسة لجنة البحوث والتدريب، على ضرورة تطوير إطار وطني شامل لمؤشرات القياس، يتضمن مؤشرات للمدخلات والمخرجات والنتائج والأثر، بما يدعم تقييم مختلف مراحل تنفيذ الاستراتيجية، ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة، ويضمن استدامة النتائج المتحققة.

كما أوضحت السيدة ميراي نسيم، عضو مجلس الإدارة ورئيسة لجنة التعليم، أن التعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يعكس توجه الدولة نحو ترسيخ التكامل المؤسسي، والاعتماد على البيانات والدراسات العلمية في صياغة السياسات العامة، بما يسهم في تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الداعمة لمنظومة الطفولة المبكرة، وتعزيز كفاءة آليات المتابعة والتقييم.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة من الاجتماعات الفنية التي ينفذها المجلس بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بهدف الانتهاء من مراجعة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، وإعداد خطة تنفيذية قائمة على مؤشرات أداء واضحة وآليات متابعة دقيقة، بما يدعم توجهات الدولة نحو الاستثمار في تنمية الطفولة المبكرة، ويكفل توفير بيئة آمنة وصحية داعمة لنمو الأطفال وبناء قدراتهم، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية المستدامة.

المجلس القومي للطفولة والأمومة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اليوم الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

نصائح هامة للوقاية من نزلات البرد مع تغير الطقس
أطعمة لتنمية ذكاء الأطفال قبل الامتحانات
طريقة عمل سيخ شاورما الفراخ في الفرن
أفضل طرق علاج البرد بسرعة وتخفيف الأعراض
فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

