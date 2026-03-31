الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
وصول وفد الاتحاد الدولي لرفع الأثقال إلى الإسماعيلية لتفقد استعدادات بطولة العالم

عبدالله هشام

وصل إلى مدينة الإسماعيلية، وفد رفيع المستوى من الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، برئاسة خالد مهلهل نائب رئيس الاتحاد الدولي لرفع الاثقال ، ورئيس الاتحاد الأفريقي  وذلك في إطار الزيارة التفتيشية والتنظيمية لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة بطولة العالم، المقرر انطلاقها اعتبارًا من 2 مايو المقبل.

ويضم الوفد عددًا من قيادات اللعبة على المستوى الدولي، في مقدمتهم خالد مهلهل نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي، ومنار الدين الشيلي أمين عام الاتحاد الأفريقي، إلى جانب عدد من المسؤولين التنفيذيين بالاتحاد الدولي، من بينهم ماتياس لينسير مدير البطولات، وتيميا هورفاس مسؤولة مكافحة المنشطات، وأكيلياس توجاس مسؤول الشؤون القانونية، وزولتان فيريس مسؤول تكنولوجيا المعلومات.

ومن اللجنة المنظمة حضر محمد عبد المقصود عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي ورئيس اللجنة المنظمة العليا  ، والكابتن محمد إحسان مدير البطولة ، وأعضاء مجلس الادارة محمد ايمن ، مصطفي راغب ، ومحمد سمير ، والكاتب الصحفي شريف حنفي رئيس لجنة الإعلام ، عبد الموجود السيد رئيس اللجنة المالية ، والدكتور هيثم الملاح نائب رئيس شركة روابط الرياضية المسوق الحصري للاتحاد المصري لرفع الاثقال .. ومن وزارة الشباب والرياضة اكرم سمير ، ياسر غانم.

ومن المقرر أن يقوم الوفد بجولة ميدانية موسعة داخل مدينة الإسماعيلية، تشمل تفقد صالات المنافسات وملاعب التدريب، وفنادق إقامة الوفود، إلى جانب متابعة جاهزية الأجهزة والمعدات، والاطمئنان على سير عمل اللجان المختلفة، والتنسيق مع الجهات المنظمة.

كما يعقد الوفد اجتماعات مكثفة مع اللجنة المنظمة العليا للبطولة، برئاسة محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، للوقوف على آخر الترتيبات التنظيمية، ومراجعة كافة التفاصيل الخاصة باستضافة الحدث العالمي.

وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الاتحاد الدولي على التأكد من جاهزية مصر الكاملة لاستضافة البطولة، خاصة في ظل الإشادة السابقة بالبنية التحتية والمنشآت الرياضية بمدينة الإسماعيلية، بما يعكس قدرة مصر على تنظيم كبرى الأحداث الرياضية بصورة متميزة.

في المقابل، تواصل اللجنة المنظمة العليا عملها على مدار الساعة، للانتهاء من كافة الاستعدادات، وتقديم نسخة استثنائية من بطولة العالم، تليق باسم ومكانة مصر على الساحة الرياضية الدولية

