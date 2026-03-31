الغالية أحن قلب في الوجود.. طارق الأدور ينعى والدته بكلمات مؤثرة

توفيت والدة كلا من المعلق الرياضي الدكتور طارق الأدور وكابتن مصطفى الأدور اليوم الثلاثاء .

وكتب طارق الأدور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضيةً مرضيةً فادخلي في عبادي وادخلي جنتي". توفت الى رحمة الله والدتي الغالية أحن قلب في الوجود.



واضاف :"و سوف تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بمسجد السلام بمدينة نصر".



و قد كتب الإعلامي خالد الغندور، عبر حسابه علي موقع موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"والدة توفت الي رحمة الله والدة الدكتور طارق الأدور و كابتن مصطفي الأدور و ربنا يرحمها و يغفر لها و اتمني من الجميع الدعاء لها".