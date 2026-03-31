الأزهر يدشن قوافل طبية مجانية لأهالي الوادي الجديد ضمن مبادرة بداية الرئاسية

أعلنت محافظة الوادى الجديد، عن تدشين أعمال القافلة الطبية الشاملة لجامعة الأزهر، في إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة » وتحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر والتي تستهدف تقديم خدماتها العلاجية المجانية للمواطنين بمركزي الخارجة والداخلة، خلال الفترة من 2 إلى 6 أبريل 2026 وذلك بكلا المركزين في نفس التوقيت، وجرى تحديد أماكن تقديم الخدمة مستشفى الخارجة التخصصي - مستشفى الداخلة العام.



الخدمات الطبية والعلاجية:

توقيع الكشف الطبي بالمجان في عدد من التخصصات المتنوعة تشمل: نساء وتوليد - أطفال - عظام - أنف وأذن وحنجرة - باطنة - جراحة عامة - جلدية - مسالك بولية - رمد- عصبية ونفسية - تخدير - أسنان - مخ وأعصاب - قلب، وصرف العلاج بالمجان لكافة الحالات التي يتم توقيع الكشف الطبي عليها، وإجراء العمليات الجراحية للحالات المستحقة خلال فترة القافلة.