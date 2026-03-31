فتحي سند : دفاع الفراعنة ينجح فى إيقاف لامين ورفاقه

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين منتخب مصر ونظيره الإسباني، في المباراة المقامة حاليًا على ملعب «آر سي دي إي» معقل فريق إسبانيول بمدينة برشلونة، ضمن استعدادات الفريقين لخوض منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وعلق الناقد الرياضي فتحي سند علي أحداث الشوط الاول عبر حسابه بموقع فيسبوك كاتبا:‏ مصر تنهي الشوط الأول بتعادل سلبي مع إسبانيا.. دفاع الفراعنة ينجح فى إيقاف لامين ورفاقه.. والقائم يحرم عمر مرموش من هدف رائع.

أبرز أحداث الشوط الأول

في الدقيقة الثانية، حاول مهند لاشين استغلال تقدم حارس إسبانيا ديفيد رايا وسدد كرة من وسط الملعب، تصدى لها الحارس بنجاح.

قبل مرور 15 دقيقة، سدد داني أولمو تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن مصطفى شوبير تصدى لها وأبقى على نظافة مرماه.

أخطر فرص اللقاء جاءت في الدقيقة 29، عندما أطلق عمر مرموش تصويبة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم، محرزًا فرصة كبيرة للمنتخب المصري.

دارت الكرة سجال بين الفريقين وانحصر اللعب في وسط الملعب خلال الدقائق الأخيرة، قبل أن يتصدى حمدي فتحي لكرة خطرة من المنتخب الإسباني قرب نهاية الشوط.