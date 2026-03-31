موعد مباراة مصر وليبيا في دورة شمال إفريقيا للناشئين

تجمد رصيد منتخب مصر للناشئين بقيادة حسين عبداللطيف عند 3 نقاط من مباراتين بعد الخسارة أمام المغرب في دورة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا للناشئين.

ورغم خسارة منتخب مصر للناشئين حافظ على المركز الثالث ’ بينما رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 9 نقاط، عزز بها موقعه في الصدارة.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويواجه منتخب مصر نظيره الليبي يوم الخميس المقبل فى تمام الساعة الثانية ظهراً في ختام دور المجموعات ببطولة شمال إفريقيا المقامة في ليبيا المؤهلة لكأس الأمم للناشئين.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وليبيا

تذاع مباراة مصر وليبيا عبر قناة أون تايم سبورت 2.

وخسر منتخب مصر للناشئين أمام نظيره المغربي (1 – 2) في المواجهة التي جمعت الطرفين على ملعب الاتحاد العسكري بمدينة بنغازي الليبية ضمن منافسات الجولة الثالثة لتصفيات شمال أفريقيا (أوناف) المؤهلة لنهائيات كأس أفريقيا تحت 17 سنة.