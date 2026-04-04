أيمن سليم يكشف أسرار مسلسل روج أسود.. قضايا المرأة المطلقة وأزمات الأسرة

كشف السيناريست أيمن سليم عن تفاصيل وكواليس مسلسله الجديد «روج أسود»، مؤكدًا أن العمل استغرق سنوات من التحضير، وأنه يعكس قضايا واقعية مستوحاة من المجتمع المصري.



وأشار سليم خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج سبوت لايت على قناة صدى البلد، إلى أن المسلسل يسلط الضوء على مشاكل حقيقية تواجه الأسر، بعيدًا عن المبالغات أو تقديم نماذج نادرة.

معالجة قضايا المرأة المطلقة وأزمات الأسرة

أوضح سليم أن مسلسل روج أسود يناقش عددًا من القضايا المهمة، أبرزها نظرة المجتمع للمرأة المطلقة، تحديات عودتها إلى سوق العمل بعد الانفصال، أزمات النفقة، وتكرار الزواج. وأكد أن الهدف من هذه المعالجة هو تقديم صورة قريبة من الواقع تعبر عن معاناة حقيقية يعيشها الكثيرون داخل المجتمع المصري.

استناد إلى قصص واقعية من محاكم الأسرة

أضاف سليم أنه استند في كتابة العمل إلى قصص واقعية مأخوذة من محاكم الأسرة، بعد إجراء لقاءات مع مستشارين والاطلاع على حالات متعددة، ليضمن وصول الرسالة بطريقة صادقة ومؤثرة للمشاهدين.

رسائل توعوية داخل الأحداث

وأشار سليم إلى أن «روج أسود» يتضمن رسائل توعوية مهمة، منها التحذير من التسرع في التبرع بالأعضاء، حيث كشف أن الفكرة الشائعة عن سهولة التبرع غير دقيقة وقد تحمل مخاطر.



كما تناول المسلسل قضية العنف الأسري، مؤكدًا على ضرورة اعتماد الحوار بدلًا من العقاب الجسدي في تربية الأبناء، لتشكيل بيئة أسرية صحية.

جرأة الطرح مع مراعاة الرقابة

واختتم أيمن سليم حديثه بالإشارة إلى أن المسلسل راعى ملاحظات الرقابة دون التنازل عن جرأة الطرح، ليتم تقديمه بشكل مناسب لجميع أفراد الأسرة، مع الحفاظ على قوة الرسائل الاجتماعية والإنسانية التي يحملها العمل.