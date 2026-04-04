تغير مفاجئ يقلب الموازين.. هل تحسم الحرب وجهة محمد صلاح القادمة؟
استشهاد 14 شخصا منذ فجر اليوم بالقصف الإسرائيلي على لبنان
احذر.. الحبس سنة عقوبة المساس بالحرية الشخصية طبقا للقانون
مدبولي وأخنوش يترأسان اليوم الدورة الأولى للجنة التنسيق المصرية- المغربية بالعاصمة الجديدة
فرصة ذهبية للأسر.. دعوة عاجلة لتخزين هذه المحاصيل قبل تغير الأسعار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
ما علاج الكسل في العبادة والتسويف والتأخير؟.. الإفتاء تجيب
نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء وترشيد الاستهلاك
ماذا يفعل من لم يصل الفجر في وقته اليوم؟.. الإفتاء: لديك حل واحد
انتشال جثماني إسرائيليين من تحت أنقاض مبنى دمره صاروخ إيراني في حيفا
أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع شهريا
هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني

رباب الهواري

يستعد فريق برشلونة لمواجهة قوية خارج أرضه أمام أتلتيكو مدريد، مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني موسم 2025/26، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر مارس.

 وتعد المباراة من أبرز قمة مواجهات الدوري، إذ يسعى الفريقان لتحقيق الفوز للحفاظ على موقعهما في جدول الترتيب.

ملعب المباراة وواقع الفريقين

ستقام المباراة على ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو، معقل أتلتيكو مدريد، حيث يأمل الفريق المضيف في استغلال عاملي الأرض والجمهور لمواجهة الصدارة. ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 57 نقطة، ما يجعل اللقاء حاسمًا للطرفين.

غياب رافينها وتأثيره على برشلونة

يعاني برشلونة من غياب نجمه البرازيلي رافينها الذي تعرض لإصابة خلال مباراة ودية جمعت بين البرازيل وفرنسا قبل أيام، في فترة التوقف الدولي. ومن المتوقع أن يغيب اللاعب لمدة تصل إلى خمسة أسابيع، ما يشكل تحديًا أمام المدرب هانز فليك في تخطيط التشكيل الهجومي للفريق.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام أتلتيكو

من المتوقع أن يبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:
    •    حراسة المرمى: خوان جارسيا.
    •    خط الدفاع: أراوخو، باو كوبارسي، إريك جارسيا، جواو كانسيلو.
    •    خط الوسط: مارك بيرنال، بيدري.
    •    خط الوسط الهجومي: لامين يامال، فيرمين لوبيز، راشفورد.
    •    خط الهجوم: ليفاندوفسكي.

ويعتمد برشلونة على توازن بين الدفاع والوسط والهجوم لتعويض غياب رافينها، مع التركيز على استغلال سرعة لاعبي الأطراف في شن الهجمات المرتدة نحو مرمى أتلتيكو مدريد.

برشلونة اخبار الرياضة كوره عالمية اتليتكو مدريد الدوري الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

غلق تطبيق ماسنجر

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

ترشيحاتنا

صلاة الضحى

صلاة الضحى.. اعرف كيف تؤديها ولا تتكاسل عنها

الشكر

كيف يكون شكر الله للعباد؟.. عالم بالأوقاف يجيب

إغلاق باب الحمام

هل إغلاق باب الحمام يمنع دخول الجن غرفة النوم؟

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
حريق
حريق

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد