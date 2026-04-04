تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتلتيكو مدريد اليوم في الدوري الإسباني

يستعد فريق برشلونة لمواجهة قوية خارج أرضه أمام أتلتيكو مدريد، مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني موسم 2025/26، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر مارس.

وتعد المباراة من أبرز قمة مواجهات الدوري، إذ يسعى الفريقان لتحقيق الفوز للحفاظ على موقعهما في جدول الترتيب.

ملعب المباراة وواقع الفريقين

ستقام المباراة على ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو، معقل أتلتيكو مدريد، حيث يأمل الفريق المضيف في استغلال عاملي الأرض والجمهور لمواجهة الصدارة. ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري برصيد 73 نقطة، فيما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 57 نقطة، ما يجعل اللقاء حاسمًا للطرفين.

غياب رافينها وتأثيره على برشلونة

يعاني برشلونة من غياب نجمه البرازيلي رافينها الذي تعرض لإصابة خلال مباراة ودية جمعت بين البرازيل وفرنسا قبل أيام، في فترة التوقف الدولي. ومن المتوقع أن يغيب اللاعب لمدة تصل إلى خمسة أسابيع، ما يشكل تحديًا أمام المدرب هانز فليك في تخطيط التشكيل الهجومي للفريق.

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام أتلتيكو

من المتوقع أن يبدأ برشلونة المباراة بالتشكيل التالي:

• حراسة المرمى: خوان جارسيا.

• خط الدفاع: أراوخو، باو كوبارسي، إريك جارسيا، جواو كانسيلو.

• خط الوسط: مارك بيرنال، بيدري.

• خط الوسط الهجومي: لامين يامال، فيرمين لوبيز، راشفورد.

• خط الهجوم: ليفاندوفسكي.

ويعتمد برشلونة على توازن بين الدفاع والوسط والهجوم لتعويض غياب رافينها، مع التركيز على استغلال سرعة لاعبي الأطراف في شن الهجمات المرتدة نحو مرمى أتلتيكو مدريد.