احذر.. هذه السيارة من تويوتا هي الأكثر عرضة للسرقة في اليابان

استجابت شركة تويوتا اليابانية بشكل رسمي لتصاعد حوادث سرقة طرازات "لاند كروزر" التي تصدرت قوائم السيارات الأكثر عرضة للسرقة في اليابان، وذلك عبر إطلاق حزمة تحديثات جديدة لطراز لاند كروزر 250 موديل 2026، تضمنت تقنيات أمان متطورة تهدف إلى شل حركة المحرك عن بعد وحماية المركبة من التقنيات الحديثة التي يستخدمها اللصوص.

تقنية القفل الذكي وزر إيقاف المحرك عن بُعد

تعد الإضافة الأبرز في هذا التحديث هي تزويد فئة "VX" العاملة بالبنزين بنظام Remote Engine Kill Switch، وهو مفتاح أمان يتيح للمالك إيقاف تشغيل المحرك تمامًا ومنع إعادة تشغيله في حال تعرض السيارة للسرقة.

كما حصلت السيارة على نظام قفل التقارب الذكي (Proximity Lock) الذي يعتمد على مستشعرات دقيقة تكتشف ابتعاد السائق عن المركبة لتقوم بتأمين الأبواب آليًا، مما يمنع اللصوص من استغلال ثغرات تتابع الإشارة اللاسلكية للمفاتيح التقليدية.

المصابيح الدائرية "الريترو" متاحة للجميع

بعد أن كانت المصابيح الأمامية المستديرة ذات التصميم الكلاسيكي (Retro LED) حصرية لإصدار "النسخة الأولى" (First Edition)، قررت تويوتا جعلها خيارًا متاحًا لجميع الفئات في التحديث الجديد.

تمنح هذه المصابيح السيارة مظهرًا تاريخيًا يعيد للأذهان أمجاد الأجيال القديمة من لاند كروزر، مع دمجها بتقنيات إضاءة LED حديثة توفر رؤية واضحة وفائقة في أقسى الظروف الجوية والمناطق الوعرة.

تحديثات أنظمة السلامة ومساعدة السائق

لم تقتصر التحديثات على الجانب الأمني فحسب، بل شملت تعزيز حزمة Toyota Safety Sense بأحدث إصداراتها لعام 2026.

وتتضمن الترقية نظامًا محسنًا لتجنب الاصطدام يعمل بدقة عالية في التقاطعات، ونظام مساعد التوجيه الطارئ، بالإضافة إلى تحسين نظام رصد النقاط العمياء.

وتهدف هذه التعديلات إلى جعل القيادة اليومية أكثر أمانًا، خاصة عند التنقل في المدن المزدحمة أو أثناء الرحلات الطويلة عبر الطرق السريعة.

حصرية محرك البنزين وموعد وصول الديزل

هناك ملاحظة هامة في هذا التحديث؛ حيث أن ميزات الأمان الجديدة والتحسينات التقنية تقتصر حاليًا على طرازات محرك البنزين فقط في السوق اليابانية.

أما النسخ العاملة بمحرك الديزل، فمن المتوقع أن تحصل على هذه الترقيات في مرحلة لاحقة تبدأ بعد شهر ديسمبر من عام 2026، وهو ما يعكس استراتيجية تويوتا في طرح التحديثات بشكل تدريجي لضمان استقرار سلاسل التوريد وتوفر القطع التقنية الجديدة.

القيمة السوقية والمنافسة العالمية

بهذه الخطوة، تعزز تويوتا من تنافسية لاند كروزر 250 كواحدة من أكثر السيارات "عصية على السرقة" في فئتها، مما قد يساهم في خفض تكاليف التأمين عليها ورفع قيمتها عند إعادة البيع.

ومن المتوقع أن تنتقل هذه التقنيات الأمنية سريعًا إلى النسخ المخصصة لأسواق الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية، حيث يحظى هذا الطراز بشعبية جارفة وثقة كبيرة لدى العملاء الذين يبحثون عن المتانة والأمان في آن واحد.