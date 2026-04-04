قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها في المزرعة.. تعرف على سعر الدواجن والبيض اليوم 6 أبريل
إخلاء 8 مستشفيات في طهران إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية
بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM
سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن
هيئة البث الإسرائيلية: عالقون تحت الأنقاض بعد إصابة مبنى في حيفا بصاروخ
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرتين خلال الساعات الماضية
تغير مفاجئ يقلب الموازين.. هل تحسم الحرب وجهة محمد صلاح القادمة؟
استشهاد 14 شخصا منذ فجر اليوم بالقصف الإسرائيلي على لبنان
احذر.. الحبس سنة عقوبة المساس بالحرية الشخصية طبقا للقانون
مدبولي وأخنوش يترأسان اليوم الدورة الأولى للجنة التنسيق المصرية- المغربية بالعاصمة الجديدة
فرصة ذهبية للأسر.. دعوة عاجلة لتخزين هذه المحاصيل قبل تغير الأسعار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

احذر.. هذه السيارة من تويوتا هي الأكثر عرضة للسرقة في اليابان

عزة عاطف

استجابت شركة تويوتا اليابانية بشكل رسمي لتصاعد حوادث سرقة طرازات "لاند كروزر" التي تصدرت قوائم السيارات الأكثر عرضة للسرقة في اليابان، وذلك عبر إطلاق حزمة تحديثات جديدة لطراز لاند كروزر 250 موديل 2026، تضمنت تقنيات أمان متطورة تهدف إلى شل حركة المحرك عن بعد وحماية المركبة من التقنيات الحديثة التي يستخدمها اللصوص.

تقنية القفل الذكي وزر إيقاف المحرك عن بُعد

تعد الإضافة الأبرز في هذا التحديث هي تزويد فئة "VX" العاملة بالبنزين بنظام Remote Engine Kill Switch، وهو مفتاح أمان يتيح للمالك إيقاف تشغيل المحرك تمامًا ومنع إعادة تشغيله في حال تعرض السيارة للسرقة. 

كما حصلت السيارة على نظام قفل التقارب الذكي (Proximity Lock) الذي يعتمد على مستشعرات دقيقة تكتشف ابتعاد السائق عن المركبة لتقوم بتأمين الأبواب آليًا، مما يمنع اللصوص من استغلال ثغرات تتابع الإشارة اللاسلكية للمفاتيح التقليدية.

المصابيح الدائرية "الريترو" متاحة للجميع

بعد أن كانت المصابيح الأمامية المستديرة ذات التصميم الكلاسيكي (Retro LED) حصرية لإصدار "النسخة الأولى" (First Edition)، قررت تويوتا جعلها خيارًا متاحًا لجميع الفئات في التحديث الجديد. 

تمنح هذه المصابيح السيارة مظهرًا تاريخيًا يعيد للأذهان أمجاد الأجيال القديمة من لاند كروزر، مع دمجها بتقنيات إضاءة LED حديثة توفر رؤية واضحة وفائقة في أقسى الظروف الجوية والمناطق الوعرة.

تحديثات أنظمة السلامة ومساعدة السائق

لم تقتصر التحديثات على الجانب الأمني فحسب، بل شملت تعزيز حزمة Toyota Safety Sense بأحدث إصداراتها لعام 2026. 

وتتضمن الترقية نظامًا محسنًا لتجنب الاصطدام يعمل بدقة عالية في التقاطعات، ونظام مساعد التوجيه الطارئ، بالإضافة إلى تحسين نظام رصد النقاط العمياء.

وتهدف هذه التعديلات إلى جعل القيادة اليومية أكثر أمانًا، خاصة عند التنقل في المدن المزدحمة أو أثناء الرحلات الطويلة عبر الطرق السريعة.

حصرية محرك البنزين وموعد وصول الديزل

هناك ملاحظة هامة في هذا التحديث؛ حيث أن ميزات الأمان الجديدة والتحسينات التقنية تقتصر حاليًا على طرازات محرك البنزين فقط في السوق اليابانية.

أما النسخ العاملة بمحرك الديزل، فمن المتوقع أن تحصل على هذه الترقيات في مرحلة لاحقة تبدأ بعد شهر ديسمبر من عام 2026، وهو ما يعكس استراتيجية تويوتا في طرح التحديثات بشكل تدريجي لضمان استقرار سلاسل التوريد وتوفر القطع التقنية الجديدة.

القيمة السوقية والمنافسة العالمية

بهذه الخطوة، تعزز تويوتا من تنافسية لاند كروزر 250 كواحدة من أكثر السيارات "عصية على السرقة" في فئتها، مما قد يساهم في خفض تكاليف التأمين عليها ورفع قيمتها عند إعادة البيع. 

ومن المتوقع أن تنتقل هذه التقنيات الأمنية سريعًا إلى النسخ المخصصة لأسواق الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية، حيث يحظى هذا الطراز بشعبية جارفة وثقة كبيرة لدى العملاء الذين يبحثون عن المتانة والأمان في آن واحد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

غلق تطبيق ماسنجر

هل سيتم غلق تطبيق ماسنجر ؟.. تفاصيل القرار

سعر الذهب في مصر

انخفاض جديد.. أسعار الذهب في مصر ختام اليوم

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

ترشيحاتنا

صلاة الضحى

صلاة الضحى.. اعرف كيف تؤديها ولا تتكاسل عنها

الشكر

كيف يكون شكر الله للعباد؟.. عالم بالأوقاف يجيب

إغلاق باب الحمام

هل إغلاق باب الحمام يمنع دخول الجن غرفة النوم؟

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد