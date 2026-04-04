إحباط محاولة لبيع 5 أطنان سولار بالسوق السوداء في أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مخزن وبحوزته 5 أطنان مواد بترولية "سولار" بداخل مخزن بأسوان.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام مالك مخزن بدائرة قسم شرطة ثان أسوان بحجب وتجميع مواد بترولية بالمخزن تمهيداً لإعادة بيعها بالسوق السوداء.



عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وعثر بداخل المخزن على “5 أطنان مواد بترولية (سولار) - سيارة ربع نقل”.

بمواجهته، اعترف بقيامه بتعبئة السيارة المشار إليها بالمواد البترولية وتفريغها داخل جراكن ووضعها فى المخزن المشار إليه بقصد حجبها تمهيداً لإعادة بيعها بالسوق السوداء.

وأكد تحصله على المواد البترولية من إحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة القسم بمساعدة عامل بالمحطة.

أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والتصدى لمحاولات الاتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء.





