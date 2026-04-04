مطروح تدشن مبادرة المراجعات النهائية للشهادة الثانوية بمكتبة مصر العامة

أعلنت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، إنطلاق مبادرة المراجعة النهائية للشهادة الثانوية بقاعات مكتبة مصر العامة ، وسط مدينة مرسى مطروح صباح الأحد المقبل، وذلك تنفيذا لتعليمات للواء محمد الزملوط محافظ مطروح.

وأكدت وكيل الوزارة، أن المبادرة تبدأ فعالياتها يومياً في تمام الساعة العاشرة صباحا ، وتحت إشراف التعليم العام بالمديرية بمدينة مرسي مطروح ، وبكافة الإدارات التعليمية ، وذلك دعماً من تعليم مطروح للطلاب وتيسيرا على أولياء الأمور ، مشيرة إلى أن نخبة من أفضل معلمين مواد الثانوية العامة على مستوى المحافظة، ستقوم بالقاء المحاضرات الدراسية لمساعدة الطلاب في المراجعة والتحصيل.

وأوضحت نادية فتحي ، أن منظومة المراجعات النهائية تهدف لتقديم شرح مبسط ومراجعات دورية مكثفة في جميع المواد للطلاب بالقسمين العلمي والأدبي للمساهمة في تحقيقهم التفوق التعليمي والتميز العلمي.