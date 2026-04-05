غدا .. استئناف الحكم بالإعدام على عامل أنهى حياة زوجة شقيقه

تستكمل محكمة مستأنف جنايات الجيزة، غدًا الاثنين 6 أبريل 2026، مناقشة الطبية الشرعية مُعدة تقرير الصفة التشريحية في استئناف عامل، على الحكم الصادر بإعدامه في القضية المتهم فيها بقتل زوجة شقيقه المعروفة بـ«الحاجة أرزاق»، داخل مسكنها بقرية المنيا والشرفا التابعة لمركز الصف، على خلفية خلافات عائلية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار جمال عبد العزيز أبو زيد، وعضوية المستشارين هشام عبد المعطي عبد الرحيم، صلاح الدين محمد زايد، وأسامة الأمير تادرس، وبسكرتارية إسلام أمين ومحمد السيد.

وقضت الدائرة الثانية جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، في وقت سابق بإعدام المتهم أسامة خميس، عامل بالصف، بعد إدانته بقتل المجني عليها داخل مسكنها على أطراف قرية المنيا والشرفا، وذلك عقب ورود الرأي الشرعي من مفتي الجمهورية في أوراق الدعوى.

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 5803 لسنة 2024 جنايات الصف، والمقيدة برقم 2212 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، للمتهم أنه في أواخر يناير 2024، قتل المجني عليها أرزاق يحيى عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم على التخلص منها إثر خلافات عائلية بينهما.

وكشفت التحقيقات، أنه ما إن ظفر المتهم بالمجني عليها داخل مسكنها، حتى انهال عليها بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض «سكين»، استقرت في مناطق متفرقة من جسدها، ما أسفر عن إصابتها بالإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية.

وأفادت تحريات المباحث الواردة بأوراق الدعوى أن المتهم أعد سلاح الجريمة مسبقًا، وتوجه إلى محل إقامة الضحية قاصدًا قتلها، ونفذ جريمته ثم فر هاربًا، في حين أظهر مقطع فيديو التقطته إحدى كاميرات المراقبة دخوله العقار قبل ارتكاب الجريمة وخروجه عقب تنفيذها.

وأكد تقرير الصفة التشريحية أن وفاة المجني عليها جاءت نتيجة إصابات طعنية بالصدر والبطن، أحدثت جروحًا قطعية بالكبد وتكدمًا بجدار المعدة، ونزيفًا دمويًا غزيرًا بتجويف البطن، ما أدى إلى وفاتها.