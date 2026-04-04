قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اقتراحات برلمانية حاسمة لإغلاق الباب الخلفي للاقتصاد غير الرسمي عبر الإنترنت
كوريا الجنوبية تسمح بالابحار عبر البحر الأحمر كمسار بديل في ظل اضطرابات مضيق هرمز
مقـ.تل رئيس استخبارات الحرس الثوري فجر اليوم في هجوم أمريكي صهيوني
بعثة منتخب مصر للناشئين تعود للقاهرة اليوم بعد التأهل لأمم أفريقيا
الصحة الكويتية: 6 إصابات جراء سقوط شظايا بإحدى المناطق السكنية شمال البلاد
الدفاع الإسرائيلي: سندمر البنى التحتية الإيرانية
الطاقة الدولية تحذر الدول من تكديس الوقود خلال الحرب الإيرانية
البرهان: الشعب السوداني سينتصر ولن يقف مكتوف الأيدي أمام أي تجبر
شعبة الدواجن: تراجع الأسعار 30%.. والكيلو بـ 73 جنيها في المزرعة| فيديو
مقتل رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني
تحمل الغاز المسال.. ناقلات يابانية تعبر مضيق هرمز
أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

سلوت يعلق على ركلة صلاح: الأداء الجماعي أهم من الأخطاء الفردية

أرني سلوت
إسراء أشرف

تحدث أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن الخسارة الثقيلة أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، مؤكدًا أن الفريق يواجه مرحلة تحتاج فيها إلى التركيز على التعافي والتحسين.

وقال سلوت عقب المباراة: "ما زال أمامنا الكثير لنلعب من أجله، وخضنا هذا الموسم العديد من الانتكاسات وخيبات الأمل، وهذا جزء من كرة القدم والحياة بشكل عام. اللاعبون الذين أظهروا مستويات كبيرة سابقًا لديهم فرصة لإثبات قدراتهم مرة أخرى، مثل المواجهة القادمة أمام باريس".

وأضاف المدرب الهولندي: "نحن بحاجة لتحسين الأداء الدفاعي واستغلال الفرص بشكل أفضل، هذا واضح للجميع. علينا أن نركز على تطوير كل جوانب لعبنا وليس فقط الأخطاء الفردية".

وعلق سلوت على مغادرة الجماهير المبكرة خلال المباراة قائلاً: "نريد من الجماهير البقاء معنا حتى النهاية، فنحن بحاجة لدعمهم، ولكن الأهم هو تقديم أداء يعكس قوتنا أمام أنفسنا أولًا، وهذا ما نحتاج لإظهاره يوم الأربعاء أمام فريق قوي جدًا".

وبخصوص محمد صلاح، قال سلوت: "لن أركز على لاعب واحد فقط، الأداء الجماعي للفريق هو الأهم ويعكس واقعنا هذا الموسم. صحيح أن صلاح أهدر ركلة جزاء، لكنها ليست الحالة الوحيدة، فهناك أيضًا لاعبون آخرون مثل سوبوسلاي أهدروا فرصاً كبيرة، وما يجب أن نفعله هو تحسين استغلالنا لكل الفرص المتاحة".

سلوت اختتم تصريحاته مؤكدًا أن الفريق بحاجة إلى التعلم من هذه الخسارة، والعودة بشكل أقوى في المباريات المقبلة، خصوصًا في البطولات الكبيرة التي لا تحتمل الأخطاء الفردية أو الجماعية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

