سلوت يعلق على ركلة صلاح: الأداء الجماعي أهم من الأخطاء الفردية

تحدث أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، عن الخسارة الثقيلة أمام مانشستر سيتي برباعية نظيفة في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، مؤكدًا أن الفريق يواجه مرحلة تحتاج فيها إلى التركيز على التعافي والتحسين.

وقال سلوت عقب المباراة: "ما زال أمامنا الكثير لنلعب من أجله، وخضنا هذا الموسم العديد من الانتكاسات وخيبات الأمل، وهذا جزء من كرة القدم والحياة بشكل عام. اللاعبون الذين أظهروا مستويات كبيرة سابقًا لديهم فرصة لإثبات قدراتهم مرة أخرى، مثل المواجهة القادمة أمام باريس".

وأضاف المدرب الهولندي: "نحن بحاجة لتحسين الأداء الدفاعي واستغلال الفرص بشكل أفضل، هذا واضح للجميع. علينا أن نركز على تطوير كل جوانب لعبنا وليس فقط الأخطاء الفردية".

وعلق سلوت على مغادرة الجماهير المبكرة خلال المباراة قائلاً: "نريد من الجماهير البقاء معنا حتى النهاية، فنحن بحاجة لدعمهم، ولكن الأهم هو تقديم أداء يعكس قوتنا أمام أنفسنا أولًا، وهذا ما نحتاج لإظهاره يوم الأربعاء أمام فريق قوي جدًا".

وبخصوص محمد صلاح، قال سلوت: "لن أركز على لاعب واحد فقط، الأداء الجماعي للفريق هو الأهم ويعكس واقعنا هذا الموسم. صحيح أن صلاح أهدر ركلة جزاء، لكنها ليست الحالة الوحيدة، فهناك أيضًا لاعبون آخرون مثل سوبوسلاي أهدروا فرصاً كبيرة، وما يجب أن نفعله هو تحسين استغلالنا لكل الفرص المتاحة".

سلوت اختتم تصريحاته مؤكدًا أن الفريق بحاجة إلى التعلم من هذه الخسارة، والعودة بشكل أقوى في المباريات المقبلة، خصوصًا في البطولات الكبيرة التي لا تحتمل الأخطاء الفردية أو الجماعية.