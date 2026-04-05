شراكة تتسع من الضبعة إلى السياحة.. كيف تعمّق مصر وروسيا تحالفهما الاستراتيجي؟

كشف الدكتور عمرو الديب، الخبير في العلاقات الدولية، عن تنوع وتوسع مجالات التعاون بين مصر وروسيا، مؤكدًا أنها لم تعد تقتصر على ملف الحبوب فقط، بل تمتد إلى مشروعات استراتيجية كبرى، في مقدمتها محطة الضبعة النووية، إلى جانب تزايد اهتمام المستثمرين ورجال الأعمال الروس بضخ استثمارات جديدة في السوق المصري واستكشاف الفرص الصناعية المتاحة.

وجهة جاذبة لرجال الصناعة الروس

أوضح الديب، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل على قناة الحياة، أن مصر باتت وجهة جاذبة لرجال الصناعة الروس، في ظل ما توفره من بيئة استثمارية واعدة وموقع جغرافي متميز.

أشار إلى الأهمية الكبيرة التي تمثلها السياحة الروسية للاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، خاصة مع تراجع تدفقات السياح من بعض الدول الأوروبية نتيجة المتغيرات العالمية، ما يعزز من دور السائح الروسي كأحد أبرز مصادر دعم القطاع السياحي.

وفي ختام تصريحاته، توقع الديب أن تشهد المرحلة المقبلة حراكًا دبلوماسيًا رفيع المستوى بين القاهرة وموسكو، لافتًا إلى إمكانية قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة رسمية إلى العاصمة الروسية موسكو، تلبية لدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في خطوة تستهدف تعزيز هذا التقارب الاستراتيجي وترسيخ أبعاده المختلفة.