وزير الاستثمار: نسعى للتوسع في المناطق الاستثمارية ونصدر منتجات ذات قيمة مضافة

علق محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على جولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في عدد من المصانع في بنها بالقليوبية .

وقال محمد فريد في تصريحات للإعلامي احمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" المنطقة الاستثمارية أحد المناهج المنصوص عليها في قانون الاستثمار ".

وأضاف فريد:" يتم توظيف الشباب في مصانع المنطقة الاستثمارية في بنها ، مضيفا:" المنطقة الاستثمارية تسهم في توطين التنمية في محيطها ".



وتابع :" غالبية المصانع في المنطقة الاستثمارية في بنها موجه للتصدير خارج مصر ".

وأكمل محمد فريد :" نقوم بتصدير منتجات ذات قيمة مضافة بما يعود بالنفع على المواطن المصري والمصانع أصبحت قوة إضافية للاقتصاد المصري، ونسعى للتوسع في المناطق الاستثمارية في المستقبل".