بصواريخ عنقودية.. إيران تشن 3 هجمات على وسط إسرائيل وتثير حالة استنفار
الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن
3 أندية إسبانية تتصارع لضم مصطفى شوبير
انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور
انفجارات متعددة تهز طهران ومناطق جنوبية وشمالية من إيران
مصرع 5 أشخاص وإصابة فتاة من أسرة واحدة في حادث تصادم بصحراوي سوهاج
هل يجوز إخراج الزكاة في صورة أدوية للمرضى بدلا من المال؟.. الإفتاء تجيب
‏إعلام إيراني: 5 قتلى بهجوم أمريكي إسرائيلي على قم
موعد صرف معاش تكافل وكرامة أبريل 2026 وخطوات الاستعلام
إعلام عبري: إطلاق صفارات الإنذار بالجليل الغربي
دعم الشفافية ومكافحة الفساد.. النواب يناقش مشروع قانون المحليات اليوم
بعد تشغيل محطات جديدة.. أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT وخريطة الاشتراكات 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

أحمد الصياد يتقدم بطلب إحاطة بشأن أزمة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه

أحمد الصياد
أحمد الصياد
حسن رضوان

تقدم النائب أحمد حسين الصياد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة، مستندًا إلى نصوص الدستور التي تؤكد أهمية رعاية البحث العلمي ودعم الباحثين، وعلى رأسها المواد التي تلزم الدولة بالاستفادة من الكفاءات الوطنية وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة دون وساطة أو محاباة.

أزمة مستمرة تواجه حملة الدراسات العليا

وأوضح “الصياد” أن آلاف الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه يواجهون أزمة حقيقية بسبب غياب مسارات واضحة لتعيينهم داخل الجامعات والمراكز البحثية أو الجهاز الإداري للدولة، رغم امتلاكهم قدرات علمية وبحثية تمثل ركيزة أساسية لدعم خطط التنمية.

إهدار الكفاءات وخطر الهجرة للخارج

وقال النائب إن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى إهدار طاقات علمية أنفقت الدولة عليها سنوات من التأهيل، محذرًا من تداعيات ذلك على منظومة البحث العلمي، وما قد يترتب عليه من اتجاه عدد من الكفاءات إلى الهجرة للخارج، بما يمثل خسارة حقيقية للخبرات الوطنية.

مطالبات بكشف أسباب الأزمة

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء عدم وضع آليات واضحة ومستدامة لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه، سواء داخل الجامعات أو المراكز البحثية أو الجهات الحكومية المختلفة.

 

خطة واضحة للاستفادة من الكفاءات

كما دعا “الصياد” إلى إعلان خطة وزارة التعليم العالي للاستفادة من هذه الكفاءات في تطوير العملية التعليمية والبحثية، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من الطاقات العلمية المتاحة.

دور التنظيم والإدارة في توفير الوظائف

وشدد النائب على ضرورة توضيح موقف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن توفير درجات وظيفية مخصصة لحملة الدرجات العلمية العليا داخل الجهاز الإداري للدولة، بما يضمن دمجهم في سوق العمل الحكومي بشكل عادل ومنظم.

وأكد “الصياد” أهمية وجود رؤية حكومية متكاملة تتضمن جدولًا زمنيًا محددًا لحل أزمة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه، بدلًا من استمرار الوضع الحالي دون حلول واضحة.

واختتم النائب طلب الإحاطة بالتأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على الكفاءات العلمية ومنع تسربها إلى الخارج، مشددًا على أن هذا الملف يمثل أحد أهم ركائز بناء الدولة الحديثة القائمة على العلم والمعرفة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

تطبيقات بدلا من ماسنجر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

سعر الذهب

عيار 21 يخسر 500 جنيه من القمة.. هبوط جديد يضرب سعر الذهب اليوم

سعر الدولار

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

حريق بشارع خسرو في حلوان

السيطرة على حريق بشارع خسرو في حلوان.. تفاصيل

مصرع شخص في مشاجرة

مصرع شخص علي يد آخر في مشاجرة بالمنوفية

اسعاف - ارشيفية

العثور على جثة شاب فى ظروف غامضة داخل شقة سكنية بأسوان

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
حريق
حريق

العرض قريبا.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس مسلسله "الفرنساوي"

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

نجاح أول جراحة متقدمة لتثبيت كسر بالعمود الفقري بمستشفى منيا القمح المركزي لإنقاذ شاب من الشلل

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: خالد النبوي الأقرب لوالدي من حيث الملامح

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

