الشرق الأوسط على شفا أزمة.. تهديدات أمريكية مباشرة لإيران

تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام الأخيرة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن موعد نهائي لإيران، محددًا يوم الثلاثاء المقبل للتوصل إلى اتفاق بشأن فتح مضيق هرمز الحيوي. ومع استمرار طهران في رفض أي مقترحات مؤقتة لوقف إطلاق النار، أطلق ترامب سلسلة تهديدات حادة ضد البنية التحتية الإيرانية، مهددًا بتدمير محطات الطاقة والجسور في البلاد إذا لم يتم الالتزام بمطالبه.

وتأتي هذه التصريحات وسط مفاوضات دبلوماسية غير مباشرة لم تُسفر حتى الآن عن أي اختراق ملموس، مما يضع المنطقة على شفا أزمة عسكرية واسعة النطاق.

خلفية الصراع

يأتي التصعيد في سياق التوتر المستمر بشأن حرية الملاحة في مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات النفطية العالمية. خلال الأيام العشرة الماضية، جرت مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران عبر وسطاء من باكستان ومصر وتركيا، بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مقابل فتح المضيق، إلا أن إيران رفضت أي مقترحات مؤقتة وأصرت على ضمانات بعدم شن أي هجوم أمريكي مستقبلي.

وأشار ترامب سابقًا إلى أنه في حال عدم فتح المضيق خلال مهلة العشرة أيام، فإنه سيشن ضربات مباشرة على البنية التحتية الإيرانية الحيوية، بما في ذلك محطات الطاقة والجسور، وهو ما وصفه بأنه "الجحيم" الذي سينزل على إيران.

تهديدات ترامب الأخيرة

في منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب: "يوم الثلاثاء سيكون يوم محطة الطاقة ويوم الجسر، في إيران لن يكون هناك مثيل له. افتحوا المضيق اللعين أيها الأوغاد المجانين، وإلا ستعيشون في الجحيم".

وأضاف أن الجيش الأمريكي أنقذ طيارًا أمريكيًا مصابًا بجروح خطيرة من أعماق جبال إيران خلال عملية دقيقة، مشيرًا إلى المخاطر الكبيرة التي واجهها الفريق العسكري أثناء إنقاذه.

كما كشف ترامب أن العملية الثانية للإنقاذ جرت في وضح النهار بعد سبع ساعات من التحليق فوق الأراضي الإيرانية، واصفًا المهمة بأنها "عرض مذهل للشجاعة والكفاءة"، مؤكدًا أنه سيعقد مؤتمرًا صحفيًا مع الجيش في المكتب البيضاوي يوم الإثنين لمناقشة التفاصيل.

الموقف الإيراني والمفاوضات الدبلوماسية

وفق مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" الأمريكي، رفضت إيران أي مقترحات مؤقتة لوقف إطلاق النار، وطالبت بحل دائم للحرب مع ضمانات واضحة بعدم شن الولايات المتحدة لهجمات مستقبلية.

ويدير المفاوضات غير المباشرة نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، بوساطة قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير. كما يشارك في هذه المفاوضات كل من ستيف ويتكوف، مبعوث البيت الأبيض، ووزراء خارجية إيران وباكستان وتركيا ومصر.

وفي هذا السياق، كتب السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام على موقع "إكس" أنه تحدث مع ترامب يوم السبت، مؤكّدًا أن الرئيس الأمريكي "مقتنع باستخدام قوة عسكرية ساحقة ضد النظام الإيراني إذا استمروا في عرقلة مضيق هرمز ورفض الحل الدبلوماسي".

وأضاف أن "إذا لم تدرك إيران حتى الآن جدية ترامب، فلا أحد يعرف متى ستدرك".

تداعيات محتملة

مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده ترامب، تتزايد المخاوف من تصعيد عسكري قد يشمل ضربات واسعة على البنية التحتية الحيوية في إيران.

ويشير المحللون إلى أن استمرار الجمود في المفاوضات قد يؤدي إلى أزمة إقليمية كبيرة، خصوصًا في ظل الاعتماد العالمي على مضيق هرمز لتصدير النفط. كما يمكن أن تتأثر أسواق الطاقة العالمية بشكل مباشر، مع احتمال ارتفاع أسعار النفط وانعكاسات اقتصادية على الدول المستوردة.

ويظل السؤال الأبرز حول مدى قدرة الوسطاء على تحقيق أي اختراق دبلوماسي قبل حلول الموعد النهائي، أو ما إذا كانت المنطقة مقبلة على أيام حاسمة قد تشهد مواجهة مباشرة بين أكبر قوتين عالميتين، وهو ما قد يغير موازين الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.