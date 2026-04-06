مسلسل بين الشك واليقين يثير الجدل.. ابنة مصطفى محمود تكشف الكواليس وتبدي مخاوفها

كشفت أمل مصطفى محمود تفاصيل جديدة حول مسلسل «بين الشك واليقين»، الذي يتناول السيرة الذاتية والفكرية لوالدها، والمقرر عرضه خلال موسم رمضان 2027، وذلك في ظل حالة من الجدل التي صاحبت الإعلان عن العمل.

التعاقد السابق مع الشركة

وأوضحت أمل خلال مداخلة مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد 2، أن التغييرات التي طرأت على فريق العمل، ومنها استبدال المؤلف وليد يوسف بالكاتب محمد هشام، لم تكن مفاجئة بالنسبة لها، مشيرة إلى أن التعاقد السابق مع الشركة المنتجة يعود لأكثر من 15 عامًا وتم إنهاؤه منذ فترة.

وأضافت أن والدتها، المنتجة مها سليم، دخلت في مفاوضات لاحقة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من أجل التوصل إلى اتفاق جديد بشأن العمل.

المقتنيات الشخصية الخاصة

وأكدت أمل أنها لا تتدخل بشكل مباشر في كتابة السيناريو، لكنها تحرص على إبداء رأيها عند طلبه، لافتة إلى أن فريق العمل لم يستخدم حتى الآن المقتنيات الشخصية الخاصة بوالدها، مثل ملابسه أو أدواته، رغم طرح هذه الفكرة.

وشددت على أن الهدف الأساسي من المسلسل هو تقديم صورة متكاملة عن مصطفى محمود، تُبرز أبعاده العلمية والفكرية والإنسانية، موضحة أنه كان شغوفًا بالعلم منذ الصغر، إلى جانب حبه للفن.

وفي الوقت نفسه، أعربت عن قلقها من التركيز على بعض المراحل المثيرة للجدل في حياته، خاصة تلك المتعلقة بتحولاته الفكرية، مؤكدة أهمية تقديمها بشكل متوازن.

واختتمت حديثها بالإشارة إلى أن اختيار الفنان الذي سيجسد شخصية والدها يجب أن يعتمد على قدرته في نقل “روح” الشخصية، وليس فقط التشابه في الشكل، مفضلة ترك هذا القرار للجمهور.