قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

البحث العلمي تعلن فتح باب التقدم لمشروعات برنامج "PRIMA" لعام 2026

نهلة الشربيني

اعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، بصفتها شريكاً رسمياً لبرنامج PRIMA الدولي، عن فتح باب التقدم للمشروعات البحثية لعام 2026، وذلك للعام التاسع على التوالي، لدعم الابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

عن البرنامج: يعد برنامج PRIMA من أهم المبادرات الدولية التي تهدف إلى إيجاد حلول مستدامة للتحديات المشتركة في دول حوض البحر المتوسط، خاصة في مجالات إدارة المياه، النظم الزراعية، وسلاسل القيمة الغذائية.

هيكل التمويل: ينقسم البرنامج إلى محورين:

القسم الأول (تمويل أوروبي مباشر): يدعم المشروعات البحثية المشتركة على المستوى الدولي.

القسم الثاني (تمويل وطني): يتم من خلال الجهات الوطنية، وفي مصر تقوم أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT) وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بتمويل الجهات المصرية المشاركة.

نطاق تمويل الأكاديمية (ASRT): تركز الأكاديمية تمويلها للجهات المصرية في مجالي:  النظم الزراعية.  سلاسل القيمة الغذائية.

مواعيد هامة:

المرحلة الأولى (المقترحات المبدئية): الموعد النهائي 15 مايو 2026.

المرحلة الثانية (المقترحات الكاملة):

القسم الأول: 7 أكتوبر 2026.

القسم الثاني: 29 سبتمبر 2026.

آلية التقديم: يمكنكم الاطلاع على الشروط والمعايير والتقديم من خلال الرابط التالي: http://www.asrt.sci.eg/international-grants/prima-work-programme-2026/

للاستفسارات: يرجى التواصل مع نقطة الاتصال الوطنية (NCP) بالأكاديمية عبر البريد الإلكتروني: [email protected]

واوضحت أنه سيتم الإعلان قريباً عن تفاصيل الأيام التعريفية (Info Days) لشرح كافة تفاصيل البرنامج وكيفية التقليل.

وزارة التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد