التهاب الكتف المتجمد.. الأسباب والأعراض وطرق العلاج

يُعرف التهاب الكتف المتجمد طبيًا باسم التهاب المحفظة اللاصق، وهو حالة شائعة تتسبب في ألم شديد وتيبس تدريجي في مفصل الكتف، ما يؤدي إلى تقييد الحركة بشكل كبير ويؤثر على أداء الأنشطة اليومية.

وقد يمتد تأثيره ليصل إلى اضطرابات النوم وتراجع جودة الحياة. ووفقًا لموقع Ohio State، فإن هذه الحالة رغم حدتها تُعد في الغالب حميدة، وتميل إلى التحسن تدريجيًا مع الوقت حتى وإن استغرقت فترة علاج طويلة.

ما هو التهاب الكتف المتجمد؟

تحدث الإصابة نتيجة التهاب وتصلب في الكبسولة المحيطة بمفصل الكتف، وهي النسيج المسؤول عن تثبيت المفصل وربط عظامه. ومع تطور الحالة، تفقد هذه الكبسولة مرونتها تدريجيًا، مما يؤدي إلى:

ازدياد الألم بشكل متصاعد

صعوبة في تحريك الكتف

انخفاض واضح في مدى الحركة

وغالبًا ما يكون اكتشاف الحالة مبكرًا أمرًا صعبًا، إذ قد تبدو نتائج الفحوصات مثل الرنين المغناطيسي طبيعية أو غير واضحة في البداية.

ما الأسباب المحتملة؟

في عدد كبير من الحالات لا يمكن تحديد سبب مباشر للإصابة، لذلك تُصنف الحالة ضمن الأمراض غير المعروفة السبب. ومع ذلك، توجد عوامل قد ترفع من احتمالية حدوثها، مثل:

إصابات بسيطة أو شد عضلي مفاجئ

قلة الحركة لفترات طويلة

بعض العلاجات مثل العلاج الكيميائي

الإصابة بأمراض مزمنة

الفئات الأكثر عرضة للإصابة

تشير الدراسات إلى أن هناك فئات أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة، أبرزها:

النساء في منتصف العمر

مرضى السكري

المصابون باضطرابات الغدة الدرقية

النساء خلال مرحلة انقطاع الطمث

ويُعتقد أن التغيرات الهرمونية، وخاصة انخفاض هرمون الإستروجين، قد يكون لها دور في زيادة احتمالية الإصابة.

مراحل تطور المرض

يمر التهاب الكتف المتجمد بثلاث مراحل رئيسية تختلف في الأعراض:

1- مرحلة الألم

يبدأ الألم بشكل تدريجي وقد يمتد إلى الذراع

تزداد صعوبة الحركة مع الوقت

قد تستمر هذه المرحلة عدة أشهر

2- مرحلة التصلب

يبدأ الألم في التراجع نسبيًا

يزداد التيبس بشكل واضح

تصبح حركة الكتف محدودة بشكل كبير

3- مرحلة التحسن

يبدأ الألم في الانخفاض تدريجيًا

تتحسن الحركة بشكل بطيء

يستعيد المريض جزءًا كبيرًا من مرونة المفصل

مدة التعافي

تختلف مدة الشفاء من شخص لآخر، لكن المسار العام يكون بطيئًا نسبيًا:

بعض الحالات تمر بالمراحل خلال عام تقريبًا

بينما قد يستغرق التعافي الكامل ما يصل إلى 3 سنوات في حالات أخرى

طرق العلاج

تختلف خطة العلاج حسب المرحلة التي يمر بها المريض:

في المرحلة الأولى:

مسكنات الألم ومضادات الالتهاب

حقن الكورتيزون لتقليل الالتهاب

يُفضل تجنب العلاج الطبيعي المكثف في هذه المرحلة لتفادي زيادة الألم

في المراحل المتقدمة:

العلاج الطبيعي لتحسين الحركة

تمارين إعادة التأهيل

جلسات تدليك لتخفيف التيبس

التدخل الجراحي:

لا يُستخدم إلا في الحالات الشديدة، ويتمثل في إجراء يُعرف بـ”تحرير المحفظة المفصلية”، وهو إجراء بسيط نسبيًا يساعد على استعادة حركة المفصل.

هل يمكن الوقاية منه؟

لا توجد طريقة مؤكدة للوقاية من التهاب الكتف المتجمد، لكن الانتباه المبكر للأعراض والتعامل السريع معها قد يساعد في تقليل حدتها وتسريع التعافي.

هل يمكن أن يعود مرة أخرى؟

من النقاط الإيجابية في هذه الحالة أن: