قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط 4 طن سولار داخل مخزن بأسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 طن مواد بترولية "سولار" داخل مخزن بأسوان.

أكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسوان قيام (مالك مخزن كائن بدائرة مركز شرطة أدفو بأسوان، سائق) بحجب وتجميع مواد بترولية بالمخزن تمهيداً لإعادة بيعها بالسوق السوداء.



عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام أمكن ضبطهما وعثر بداخل المخزن على (سيارتين ربع نقل "إحداهما منتهية التراخيص" محمل عليهما فنطاسين بداخلهما 4 طن مواد بترولية "سولار") .

وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بتعبئة السيارتين المشار إليهما بالمواد البترولية وتفريغها داخل الفنطاسين ووضعها فى المخزن المشار إليه بقصد حجبها تمهيداً لإعادة بيعها بالسوق السوداء، وأضافا بتحصلهما على المواد البترولية من إحدى محطات الوقود الكائنة بدائرة المركز بمساعدة عامل بالمحطة "أمكن ضبطه" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية والتصدى لمحاولات الإتجار بالسلع المدعمة بالسوق السوداء.