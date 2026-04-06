محافظ الوادي الجديد تتابع مستجدات مشروع "إنتاج الفوسفوريك"

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، المهندس مدحت يسري العضو المنتدب لشركة إنتاج حامض الفوسفوريك بشركة فوسفات مصر والوفد المرافق؛ وذلك لبحث تعزيز ملفات التعاون مع الجانب الصيني المُنفِّذ للمشروع.

وشهد الاجتماع مناقشة آخر مستجدات المشروع بالمرحلة الحالية ودفع عجلة التنفيذ للانتهاء من الأعمال الإنشائية وفقًا للخطة الزمنية بالإضافة إلى دعم التطوير التكنولوجي بالمحافظة، من خلال دعم إنشاء معامل تكنولوجية بالمدارس، وتزويد بعض المدارس والمستشفيات بالأجهزة اللازمة.



وأعربت محافظ الوادي الجديد عن تقديرها لجهود التعاون المثمر، واختيار دعم وتطوير التعليم والتدريب بالمحافظة فضلًا عن دعم المستشفيات والمنشآت الطبية انطلاقًا من المسئولية المجتمعية للشركة، مؤكدةً على تقديم كافّة أوجه الدعم لكل ما يخدم المحافظة وأبناءها.