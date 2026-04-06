تحديث الحيز العمراني لـ114 عزبة بمركز كفر الدوار واعتماد تحديث المخطط الاستراتيجي العام للمدينة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة حريصة على التخطيط العمراني المنظم بكافة المدن والمراكز ونشر كافة البيانات المتعلقة بالأحوزة العمرانية المعتمدة، بما يضمن توفير بيئة عمرانية آمنة ومستقرة وتسهيل إجراءات البناء والترخيص للمواطنين.

ووافقت الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على تحديث الحيز العمراني لعدد 114 عزبة بنطاق مركز كفر الدوار وذلك وفقا للجداول المرفقة.

ووافقت الهيئة وفقا للقرار رقم 1136 لسنة 2025، على اعتماد تحديث المخطط الاستراتيجي العام لمدينة كفر الدوار، وذلك في خطوة مهمة تدعم جهود الارتقاء بالمنظومة العمرانية بالمحافظة.

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن هذه الأحوزة ستساهم في استيعاب الزيادة السكانية بشكل منظم وآمن، وتلبية احتياجات المواطنين، وتمكينهم من فرص البناء المنظم، وتسهيل إصدار التراخيص داخل الحيز العمراني المعتمد، فضلًا عن تعزيز مشروعات البنية التحتية والخدمات العامة.

يأتي ذلك في إطار التنسيق المستمر بين إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، برئاسة المهندسة أميرة بطيشة، والهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان، للعمل على استكمال تحديث الأحوزة العمرانية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، إلى جانب اعتماد أحوزة عمرانية جديدة، بما يسهم في تحقيق الانضباط العمراني، والحد من ظاهرة البناء العشوائي، ودعم مسيرة التنمية المستدامة على أرض المحافظة.