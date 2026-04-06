برلمانية: دعم صناعة الأدوية والمكملات الغذائية يعزز التصنيع المحلي ويخلق فرص عمل

ثمنت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تصريحات الحكومة بشأن تعزيز صناعة الأدوية والمكملات الغذائية ، مؤكدة أن الاستثمار في الصناعات الدوائية والمكملات الغذائية أصبح أحد المحاور الرئيسية لسياسات الدولة الاقتصادية والتنموية.

وأكدت " سعيد" أن هذه الخطوة تسهم في رفع جودة المنتج المصري، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية.

جاء ذلك بعد أن شارك الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جولة تفقدية بالمنطقة الاستثمارية بمدينة بنها، ضمن الجولة الميدانية الموسعة التي قام بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزير الصناعة ومحافظ القليوبية وقيادات الهيئة العامة للاستثمار ورؤساء الشركات.



وأكد الوزير أن صناعة الدواء والمكملات الغذائية تمثل ركيزة استراتيجية لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشيرًا إلى أهمية جذب استثمارات جديدة في مجالات التكنولوجيا الحيوية والتصنيع المتقدم لرفع القيمة المضافة للصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية إقليميًا وعالميًا.